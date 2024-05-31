Подпольщики заявили об уничтожении кочующего миномета ВСУ в Херсоне

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Подпольщики организации сопротивления «Русских Херсон » написали в своем Telegram-канале об уничтожении кочующего миномета украинской армии, с которого велся обстрел центра Херсона.
Отмечается, что благодаря работе подпольщиков был выслежен кочующий миномет на пикапе в районе 2 Виноградной. Примечательно, что данный расчет был ликивдирован согласно переданным координатам.
Также подпольщики смогли установить местонахождение пункта управления украинской группы беспилотных летательных аппаратов в микрорайоне Корабел.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Также подпольщики смогли установить местонахождение пункта управления украинской группы беспилотных летательных аппаратов в микрорайоне Корабел.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова