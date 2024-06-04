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Вооруженные силы Украины отработали методику провокации в подконтрольном им Херсоне, она может пойти по сценарию Бучи, только в меньшем масштабе. Об этом заявил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко в разговоре с РИА Новости.
До этого представители пророссийского подполья города Херсона сообщили, что команда режиссеров военкоров прибыла в Херсон из Киева для оперативной инсценировки поражения мирного населения в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города якобы ударами ВС РФ для дальнейшего обвинения России в смерти гражданских.
Как считает чиновник, для осуществления провокации украинская армия уже все подготовила.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ взяли в плен французского наемника под Харьковом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Это привычная для киевского режима практика лжи и провокаций — вспомните ту же Бучу. Вероятно, в Херсоне они хотят осуществить похожий сценарий в меньшем масштабе. Методика отработана. Для постановки фильма им не хватало только съёмочной группы, и вот она прибыла», — высказался Василенко.
Как считает чиновник, для осуществления провокации украинская армия уже все подготовила.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ взяли в плен французского наемника под Харьковом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак