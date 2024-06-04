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ВСУ отработали методику провокации в Херсоне

Василенко: ВСУ отработали методику провокации в подконтрольном им Херсоне
04 июня 2024, 03:21
Фото: istock / Dmytro Sheremeta

Фото: istock / Dmytro Sheremeta

Вооруженные силы Украины отработали методику провокации в подконтрольном им Херсоне, она может пойти по сценарию Бучи, только в меньшем масштабе. Об этом заявил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко в разговоре с РИА Новости.
До этого представители пророссийского подполья города Херсона сообщили, что команда режиссеров военкоров прибыла в Херсон из Киева для оперативной инсценировки поражения мирного населения в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города якобы ударами ВС РФ для дальнейшего обвинения России в смерти гражданских.

«Это привычная для киевского режима практика лжи и провокаций — вспомните ту же Бучу. Вероятно, в Херсоне они хотят осуществить похожий сценарий в меньшем масштабе. Методика отработана. Для постановки фильма им не хватало только съёмочной группы, и вот она прибыла», — высказался Василенко.


Как считает чиновник, для осуществления провокации украинская армия уже все подготовила.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ взяли в плен французского наемника под Харьковом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Бойцы ВС РФ взяли в плен французского наемника под Харьковом
Российские военнослужащие взяли в плен французского наемника под Харьковом
04 июня 2024, 02:09

Фото: istock / Sinenkiy

Бойцы Вооруженных сил России, участвующие в спецоперации, в Харьковской области взяли в плен наемника, воюющего на стороне ВСУ. Об этом информируют «Известия».
Военного схватили во время боя около села Липцы. На записи слышно, как он на французском языке просит не стрелять.

Источник информагентства подтвердил факт пленения иностранца с французским патчем на форме.

24 мая выяснилось, что французский офицер, воевавший на стороне Украины, попал в плен к военным ВС России под Донецком. На тот момент он находился в крайне тяжелом состоянии из-за ранений. Позже стало известно, что изначально он был ранен в ногу, но солдаты ВСУ пытались его добить выстрелом в сердце.

До этого сообщалось, что Армия РФ приближается к основным центрам снабжения ВСУ. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#военные
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В Луганске прогремело несколько взрывов
04 июня 2024, 00:16

Фото: istock / aapsky

Серия взрывов произошла в городе Луганске. Об этом информирует ТАСС.
Взрывы прогремели примерно в 23:21 мск, уточняет издания. Другие детали не сообщаются.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что над Белгородской областью сбили шесть реактивных снарядов РСЗО «Ольха». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#лнр
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Армия России приближается к основным центрам снабжения ВСУ
Меркурис: ВС РФ приближаются к основным центрам снабжения ВСУ
03 июня 2024, 22:57

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России неминуемо приближается к основным центрам снабжения ВСУ. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.
«Они (ВС РФ – ред.) приближаются в некоторых случаях очень близко к основным центрам материально-технического снабжения украинской армии. Другими словами, они достигают мягкое подбрюшье украинской армии», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он считает, что ситуация складывается для ВСУ очень плохо. Тем временем наступление российских сил не только не замедляется, но и продолжает набирать обороты.

Ранее Меркурис заявлял, что российские бойцы окружили ВСУ в Волчанске, теперь украинским подразделениям некуда отступать. По словам аналитика, армия России контролирует небо над Волчанском. Кроме того, под контролем ВСУ РФ находится большинство дорог, ведущих в город.

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США разрешили Украине точечно применять оружие внутри РФ
Кирби: США разрешили Украине точечно применять оружие внутри РФ
03 июня 2024, 22:38

Фото: iStock/rarrarorro

США разрешили Украине точечно использовать американское оружие внутри РФ только для срыва атак на силы ВСУ. Об этом рассказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в рамках брифинга.
«Если они (ВСУ – ред.) знают, что прямо через границу стоит российское подразделение, со стороны которого вот-вот последует атака, то здравый смысл требует позволить им использовать полученное от США оружие для самозащиты», — пояснил Кирби.

Он уточнил, что США разрешили использовать своё оружие точечно с ограничением в масштабах. При этом Кирби добавил, что речь идёт о Харьковской области.

Однако, по его словам, запрет на использование средств дальнего огневого поражения против целей внутри России по-прежнему действует.

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Над Белгородской областью сбили шесть реактивных снарядов РСЗО «Ольха»
Минобороны РФ: В Белгородской области сбили шесть снарядов РСЗО «Ольха»
03 июня 2024, 22:21

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Система противовоздушной обороны сбила в небе над Белгородской областью шесть реактивных снарядов РСЗО «Ольха». Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Около 21.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня «Ольха» по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов РСЗО «Ольха» в небе над Белгородской областью.

В 21.05 по московскому времени в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Около 22.00 её отменили.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков заявлял, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по меньшей мере 100 снарядов по территории Белгородской области.

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Подразделение ВСУ «Кракен»* несёт тяжёлые потери в Харьковской области
03 июня 2024, 22:12

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Нацистский спецназ ГУР Минобороны Украины «Кракен»* несёт тяжёлые потери в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» ссылаясь на информацию от российских бойцов.
«В ходе боёв в приграничье очередное подразделение «Кракенов»* было разгромлено калининградскими воинами. Часть боевиков ликвидирована, часть взята в плен, часть сбежала», — говорится в сообщении.

Военкоры уточняют, что спецподразделение ГУР «Кракен»* на Украине специально создали в качестве штурмового отряда. Оно состоит из неонацистов и зеков-рецидивистов, которые отбывали наказание за тяжкие преступления.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что бойцы группировки «Север» взяли в плен боевиков «Братства»* и «Кракена»* в Харьковской области.

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* запрещенная в России террористическая организация
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#наказание
#всу
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Гаврилов предупредил об уничтожении F-16 в случае их использования ВСУ
03 июня 2024, 21:59

Фото: iStock/Maikel de Vaan

В случае пролетов истребителя F-16 над территорией Украины ВС РФ будут его сбивать. Об этом заявил руководитель делегации РФ в рамках переговоров в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Он подчеркнул, что руководства недружественных стран уже были предупреждены, что в случае использования Украиной истребителей F-16 в зоне СВО, они станут законными целями для ВС РФ. При этом в Голландии уже разрешили использоваться самолёты для нанесения ударов по территории РФ.

«Он же не просто истребитель, он же носитель ядерного оружия. И их попытки использовать (данный истребитель – ред.), как сказал Сергей Викторович Лавров, на территории Украины и так далее — это вопрос ядерной безопасности: мы не знаем, что он несет, бомбу тонную или полуторатонную либо ядерный тактический заряд. Ну, что, (силы ВС РФ – ред.) будут их сбивать», — заключил Гаврилов.

Ранее первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия имеет право сбивать нидерландские истребители F-16, если попытаются атаковать российские территории.

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#истребители
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При украинском обстреле Макеевки пострадала женщина
Пушилин: при обстреле центра Макеевки украинскими войсками пострадала женщина
03 июня 2024, 21:46

Фото: сайт Кремля

В результате обстрела центра Макеевки украинскими вооруженными силами была ранена женщина. Сообщение о произошедшем поступило из Центрально-городского района Макеевки, уточнил в своем Telegram-канале главы ДНР Дениса Пушилина.
По словам главы республики, погиб один мирный житель, а еще двое получили ранения в понедельник. Представители администрации других городов также делились информацией о жертвах и пострадавших: мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели мирной жительницы в результате обстрела поселка Мичурина, в то время как мэр Донецка Алексей Кулемзин упомянул двух пострадавших в Петровском районе города.

Согласно данным Пушилина, в Калининском районе Горловки украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на территорию детского сада № 87, который, к счастью, не взорвался. Спасатели МЧС прибыли на место происшествия. В Докучаевске объект гражданской инфраструктуры получил повреждения в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА.

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#пушилин
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Вашингтон готов обсуждать с Киевом расширение географии ударов по РФ американским оружием
Кирби: США готовы обсуждать с Киевом расширение географии ударов по РФ
03 июня 2024, 20:41

Фото: iStock/lucky-photographer

США планируют обсудить с Украиной расширение географии ударов по территории России. Об этом рассказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для СМИ.
«Президент Зеленский, с одной стороны, благодарен, а с другой — продолжает продвигать свой кейс. Поэтому у нас будет такой разговор. У нас будут такие обсуждения с украинцами», — заявил Кирби.

Однако он затруднился уточнить, приведут ли подобные разговоры к дополнительным политическим изменениям.

При этом Кирби подчеркнул, что США продолжат видоизменять поддержку Украины по мере «эволюции» ситуации на поле боя.

При этом постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Вашингтон не разрешает применять ВСУ американские дальнобойные баллистические ракеты ATACMS для нанесения ударов по территории России, несмотря на обращение украинской стороны.

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