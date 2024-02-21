В Херсонской области узнали о работе шпионившей для Киева британской организации

В Херсонской области стало известно про деятельность организации из Великобритании «Британский совет», которая занимается разведкой в интересах Киева, а также использует украинских беженцев для сбора разведывательной информации. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.