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В Херсонской области стало известно про деятельность организации из Великобритании «Британский совет», которая занимается разведкой в интересах Киева, а также использует украинских беженцев для сбора разведывательной информации. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«На территории Херсонской области вскрыта деятельность британской правительственной организации «Британский совет» (British Council), которая через подконтрольные ей организации осуществляла разведывательную деятельность в интересах киевского режима», — сообщает ЦОС.По сведениям ФСБ, официально организация должна заниматься развитием сотрудничества в сферах образовании и культуры. Но фактически это было только прикрытие. В реальность совет использовал беженцев из Украины, которые переехали в Великобританию, чтобы получать от них военно-политические данные.
Российские спецслужбы проверят «Британский совет» в Херсонской области и всех, кто с ними работает.
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Алина Юрчак