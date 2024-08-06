В Киеве гремят мощнейшие взрывы: что известно к этому часу

Фото: istockphoto.com/Zeferli
В Киеве произошли взрывы. Очевидцы сообщают о мощных ударах по всему городу, передает RT.
В Киеве произошла серия мощных взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и РИА Новости. По информации, приведенной в сообщении, «мощнейший звук взрыва слышен во всем Киеве».
Согласно данным, в украинской столице прогремело несколько последовательных взрывов. Также поступили сообщения о взрывах в Конотопе Сумской области и в районе Полтавы. Сирены воздушной тревоги действуют в 12 областях Украины.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что удар оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожил пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи Харьковской области, где находились 80 боевиков.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад опасается уничтожать ракеты ВС РФ из-за возможной реакции Москвы. Он подчеркнул, что для таких действий нужна коалиция стран, поскольку одной стране это слишком большая ответственность, и уточнил, что Киев будет обсуждать с соседними странами возможность сбивания российских ракет в небе над Украиной.
Читайте также:
ВСУ атаковали автобус с людьми под Белгородом, погиб человек
Сигнал воздушной тревоги звучит по всей территории Украины
МО РФ подготовит акт о возможности проезда супругов с военными на реабилитацию
Согласно данным, в украинской столице прогремело несколько последовательных взрывов. Также поступили сообщения о взрывах в Конотопе Сумской области и в районе Полтавы. Сирены воздушной тревоги действуют в 12 областях Украины.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что удар оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожил пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи Харьковской области, где находились 80 боевиков.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад опасается уничтожать ракеты ВС РФ из-за возможной реакции Москвы. Он подчеркнул, что для таких действий нужна коалиция стран, поскольку одной стране это слишком большая ответственность, и уточнил, что Киев будет обсуждать с соседними странами возможность сбивания российских ракет в небе над Украиной.
Читайте также:
ВСУ атаковали автобус с людьми под Белгородом, погиб человек
Сигнал воздушной тревоги звучит по всей территории Украины
МО РФ подготовит акт о возможности проезда супругов с военными на реабилитацию
Елена Перлова