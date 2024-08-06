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В Киеве гремят мощнейшие взрывы: что известно к этому часу

В столице Украины произошла серия взрывов
06 августа 2024, 00:29
Фото: istockphoto.com/Zeferli

Фото: istockphoto.com/Zeferli

В Киеве произошли взрывы. Очевидцы сообщают о мощных ударах по всему городу, передает RT.
В Киеве произошла серия мощных взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и РИА Новости. По информации, приведенной в сообщении, «мощнейший звук взрыва слышен во всем Киеве».

Согласно данным, в украинской столице прогремело несколько последовательных взрывов. Также поступили сообщения о взрывах в Конотопе Сумской области и в районе Полтавы. Сирены воздушной тревоги действуют в 12 областях Украины.



Ранее Минобороны РФ сообщило, что удар оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожил пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи Харьковской области, где находились 80 боевиков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад опасается уничтожать ракеты ВС РФ из-за возможной реакции Москвы. Он подчеркнул, что для таких действий нужна коалиция стран, поскольку одной стране это слишком большая ответственность, и уточнил, что Киев будет обсуждать с соседними странами возможность сбивания российских ракет в небе над Украиной.

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Сигнал воздушной тревоги звучит по всей территории Украины

МО РФ подготовит акт о возможности проезда супругов с военными на реабилитацию
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#ракеты
#киев
МО РФ подготовит акт о возможности проезда супругов с военными на реабилитацию
Белоусов поручил подготовить акт по проживанию жён с военными на реабилитации
05 августа 2024, 22:42

Фото: iStock/Anastasia Shostko

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поручил подготовить нормативно-правовой акт по проезду и проживанию супругов с военнослужащими по контракту во время их реабилитации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что речь идёт о допуске к совестному проживанию супруга или супруги с военным, служащим по контракту, на время прохождения им медицинской реабилитации.

Ранее в этот день в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным председатель Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что в центрах реабилитации для участников СВО бойцы попросили о возможности нахождения их жён вместе с ними для оказания психологической помощи.

В ответ на эту просьбу Путин назвал жён участников СВО лучшими психологами.

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#сво
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Сигнал воздушной тревоги звучит по всей территории Украины
05 августа 2024, 18:41

Фото: istock / Harry Wedzinga

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Сирена звучит примерно с 18:15, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В 18:00 сигнал прозвучал в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Черкасской областях, а спустя 15 минут в остальных регионах Украины.

Отмечается, что в некоторых областях тревога объявлялась несколько раз за день.

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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#тревога
#воздушная тревога
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ВСУ атаковали автобус с людьми под Белгородом, погиб человек
Гладков: один человек погиб при атаке ВСУ на автобус с людьми под Белгородом
05 августа 2024, 18:00

Фото: Telegram-канал В. Гладкова

Один человек погиб при атаке украинского беспилотника на автобус с людьми, еще трое пострадали. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Вязовое Краснояружского района автобус сельхозпредприятия «АгроБелогорье» подвергся атаке беспилотника. К большому горю, погиб один человек. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также выразил соболезнования семье погибшего.

Кроме того, в результате вражеской атаки ранения получили три человека. Все они на попутном транспорте были отправлены в районную больницу.

Ранее Гладков сообщал, что украинский беспилотник влетел в открытое окно многоквартирного дома в Шебекино Белгородской области. В результате прилёта дрона ВСУ погибла 75-летняя женщина, проживавшая в атакованной квартире. Она скончалась на месте до прибытия врачей.

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#всу
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ВС РФ ударили по аэродрому ВСУ для F-16 в Николаевской области
05 августа 2024, 17:53

Фото: iStock/aapsky

Российские войска ударили по аэродрому подскока для переданных Украине американских истребителей F-16 в Николаевской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор местного подполья Сергей Лебедев.
Он подчеркнул, что ВС РФ точно попали в цель. Прогремел сильный взрыв со стороны военного аэродрома Мартыновка в Вознесенске. После двух прилётов там по прежнему слышна вторичная детонация.

Отмечается, что Мартыновку подготовили как аэродром подскока для поставленных странами НАТО истребителей F-16. Там расположены ракеты для этих самолётов, а также находились украинские и иностранные пилоты.

Днём ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие в страну истребителей F-16 американского производства.

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#вс рф
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Офицер ВСУ: украинские военные отказываются идти на передовую из-за усталости
05 августа 2024, 16:04

Фото: iStock/zabelin

Украинские военные из-за сильной усталости отказываются выходить на передовую и продолжать боевые действия. Об этом заявил офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью политологу Юрию Романенко.
«У людей просто подрывает крышу от усталости, от всего. <…> Бывает, люди идут в отказ и готовы пойти в тюрьму за отказ от выхода на позиции», — пояснил он.
По словам Сазонова, выходить на боевые позиции отказываются не новобранцы, а опытные солдаты, которые давно находятся на фронте. Кто-то отказывается выполнять приказы, кто-то самовольно покидает воинские части, а некоторые просто сидят в глубоком оцепенении.

Ранее военнопленный ВСУ рассказал, что его мобилизовали под Одессой за один неполный день и даже не стали выяснять личность. По его словам, комиссия прошла «буквально за пять минут».

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Стало известно, как далеко Киеву разрешили бить американскими ракетами
Саранцев: Запад разрешил ВСУ бить американскими ракетами не дальше Белгорода
05 августа 2024, 15:43

Фото: istockphoto/MikeMareen

Западные страны дали разрешение Украине бить американскими ракетами не дальше Белгорода. Об этом испанской газете Pais сообщил представитель группировки ВСУ «Харьков» Виталий Саранцев. На удары вглубь России Киев одобрения не получал, указал он.
«Мы можем достигать Белгорода, не дальше», — пояснил Саранцев.
По данным издания, Украина уже начала бить американскими ракетами по объектам в России, но на удары по дальним объектам разрешения нет.

Ранее Зеленский заявил, что соседние западные страны боятся сбивать российские ракеты над Украиной из-за возможной реакции со стороны Москвы. Уточнялось, что Киев все равно намерен продолжать продавливать данную инициативу.

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#вс рф
#зеленский
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Зеленский дал пощёчину коллективному Западу, заявили в Госдуме
Белик: просьба Зеленского сбивать ракеты ВС РФ является пощёчиной Западу
05 августа 2024, 14:54

Президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о российских ракетах дал пощёчину коллективному Западу. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.
Ранее Зеленский заявил, что Киев обсудит с соседними государствами возможность сбивания ими российских ракет над территорией Украины. Он подчеркнул, что союзники боятся эскалации конфликта за счёт своего вмешательства, однако Киев намерен и дальше продвигать эту тему. Зеленский добавил, что необходима коалиция стран, поскольку для одной страны это слишком большая ответственность.

Белик подчеркнул, что слова Зеленского абсурдны и неуместны, поскольку Запад поставляет Украине оружие только для того, чтобы самим не воевать.

Также депутат добавил, что Запад воспринимает Зеленского как «полезного туземца», а не равноправного политического компаньона.

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#украина
#россия
#ракета
#сша
#евросоюз
#оружие
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Подполье сообщило об уничтожении иностранных наемников у вокзала в Сумах
Подполье: в Сумах уничтожили склад с боекомплектом и прибывший личный состав ВСУ
05 августа 2024, 14:11

Фото: iStock/e-crow

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные в районе железнодорожного вокзала украинского города Сумы двумя ударами уничтожили склад с боекомплектом и прибывший личный состав ВСУ, в том числе иностранных наемников.
«В районе 13.00 в районе ЖД вокзала было два прилета, один с повторной детонацией, накрыли склад и свежеприбывших военных. Местные жители пишут: «У вояк истерика, проезд через центр закрыт. Медики говорят, что по иностранцам в том числе», — рассказал он.

По его словам, на месте у очевидцев берут подписки о неразглашении.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

Ранее военэксперт раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#всу
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Российские ПВО сбили четыре французские крылатые ракеты SCALP-EG
05 августа 2024, 13:33

Фото: iStock/MikeMareen

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили четыре крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG и 43 украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что ПВО сбила 43 украинских беспилотника, семь реактивным снарядов HIMARS американского производства, шесть оперативно-тактических американских ракет ATACMS, четыре французские крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG и управляемую авиабомбу Hammer производства Франции.

Ранее сообщалось, что подразделения сразу трёх бригад ВСУ оказались в российском окружение в районе села Желанное на Покровском направлении.

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