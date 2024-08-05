Так называемый Русский добровольческий корпус (РДК)*, воюющий на стороне Киева, состоит из украиноязычных боевиков. Об этом рассказал ТАСС пленный ВСУ Владислав Спицкий, добровольно сдавшийся в районе Торецка. По его словам, новобранцев в этом подразделении обучают американские инструкторы, в основном женщины.