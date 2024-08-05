ВСУ атаковали автобус с людьми под Белгородом, погиб человек

Фото: Telegram-канал В. Гладкова
Один человек погиб при атаке украинского беспилотника на автобус с людьми, еще трое пострадали. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Вязовое Краснояружского района автобус сельхозпредприятия «АгроБелогорье» подвергся атаке беспилотника. К большому горю, погиб один человек. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он также выразил соболезнования семье погибшего.
Кроме того, в результате вражеской атаки ранения получили три человека. Все они на попутном транспорте были отправлены в районную больницу.
Ранее Гладков сообщал, что украинский беспилотник влетел в открытое окно многоквартирного дома в Шебекино Белгородской области. В результате прилёта дрона ВСУ погибла 75-летняя женщина, проживавшая в атакованной квартире. Она скончалась на месте до прибытия врачей.
Читайте также:
Ростовский губернатор Голубев: во время атаки дронов повреждены складские объекты
Два человека ранены при атаке дронов ВСУ в районе Шебекино
Мэр Приходько: Украинский дрон атаковал трамвай в Горловке
Элина Позднякова