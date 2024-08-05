МО РФ подготовит акт о возможности проезда супругов с военными на реабилитацию

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Глава Минобороны России Андрей Белоусов поручил подготовить нормативно-правовой акт по проезду и проживанию супругов с военнослужащими по контракту во время их реабилитации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что речь идёт о допуске к совестному проживанию супруга или супруги с военным, служащим по контракту, на время прохождения им медицинской реабилитации.
Ранее в этот день в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным председатель Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что в центрах реабилитации для участников СВО бойцы попросили о возможности нахождения их жён вместе с ними для оказания психологической помощи.
В ответ на эту просьбу Путин назвал жён участников СВО лучшими психологами.
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Ранее в этот день в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным председатель Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что в центрах реабилитации для участников СВО бойцы попросили о возможности нахождения их жён вместе с ними для оказания психологической помощи.
В ответ на эту просьбу Путин назвал жён участников СВО лучшими психологами.
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Анастасия Чинкова