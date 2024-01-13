В Чернигове прогремели взрывы

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На территории Украины объявлена воздушная тревога.
Взрывы прогремели в Чернигове на севере Украины, пишет издание «Страна».
В 10:00 тревога была отменена. Сообщений о пострадавших и происшествиях не поступало.
Также взрывы прогремели в Днепропетровске (Днепр) на Украине на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил телеканал «Общественное».
Чуть позже сообщалось о повторных звуках взрывов. Воздушную тревогу объявляли в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях и на подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей.
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В 10:00 тревога была отменена. Сообщений о пострадавших и происшествиях не поступало.
Чуть позже сообщалось о повторных звуках взрывов. Воздушную тревогу объявляли в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях и на подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей.
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Мария Фирсова