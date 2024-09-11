В Киеве и ещё восьми украинских областях объявлена воздушная тревога

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В украинской столице объявлена воздушная тревога. Кроме Киева, сирены звучат также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Кроме того, воздушная тревога объявлена на подконтрольной киевским властям части территории Запорожской области. Отмечается, что в Харьковской области сигналы тревоги звучат уже на протяжении двух часов, а в Сумской области — более трёх часов.
Российские войска начали наносить удары по энергетической и военной инфраструктуре на территории Украины 10 октября 2022 года, через два дня после террористического акта на Крымском мосту, подготовленного и совершённого сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). С тех пор воздушная тревога звучит в украинских городах и регионах практически ежедневно.
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Александр Бойцов