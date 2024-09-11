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В Киеве и ещё восьми украинских областях объявлена воздушная тревога

11 сентября 2024, 18:43
Фото: istockphoto/Zeferli

Фото: istockphoto/Zeferli

В украинской столице объявлена воздушная тревога. Кроме Киева, сирены звучат также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины.


Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Кроме того, воздушная тревога объявлена на подконтрольной киевским властям части территории Запорожской области. Отмечается, что в Харьковской области сигналы тревоги звучат уже на протяжении двух часов, а в Сумской области — более трёх часов.

Российские войска начали наносить удары по энергетической и военной инфраструктуре на территории Украины 10 октября 2022 года, через два дня после террористического акта на Крымском мосту, подготовленного и совершённого сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). С тех пор воздушная тревога звучит в украинских городах и регионах практически ежедневно.

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Взрывы звучат в Сумах и подконтрольном Киеву Херсоне
В Сумах и подконтрольном Киеву Херсоне сообщают о серии взрывов
11 сентября 2024, 19:00

О серии взрывов на севере Украины в Сумах и в подконтрольном Киеву Херсоне сообщают местные СМИ вечером 11 сентября. Воздушная тревога звучит на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, а также в Сумской области. Об этом сообщает официальная система оповещения.
Тревогу объявили в ряде регионов на территории Украины. Воздушная тревога также действует в Киеве. В самом Херсоне остаются около 50 000 человек из 340 тысяч жителей.

Удары ВС РФ по оборонным объектам и инфраструктуре продолжают ослаблять военные возможности украинского режима. Ранее Минобороны сообщало о ликвидации около 30 наемников и военной техники около Сум на Украине. Воздушная тревога на всей территории Украины все чаще звучит, начиная с августа.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что подконтрольный украинским войскам Херсон практически опустел. Население города сократилось в семь раз.

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ВСУ пытаются прорвать границу под Курском с нового направления
WarGonzo: боевики ВСУ хотят прорвать границу в Глушковском районе под Курском
11 сентября 2024, 18:30

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Прорыв границы с нового направления пытаются осуществить боевики ВСУ в Курской области, речь идет о Глушковском районе, пишет Telegram-канал WarGonzo.
Уточняется, что украинские неонацисты, прикрываясь двумя танками, подкатили трал к границе для разминирования территории.

«Один из украинских танков уже подбит нашим дроном камикадзе. Также, с мест сообщают об уничтожении двух из пяти бронированных машин противника, которые пытались доставить украинский десант», — сказано в публикации.
Обозреватели добавили, что в настоящее время идет бой. Журналисты подчеркнули, что таким образом противник хочет поменять ситуацию на курском направлении.

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Штурмовой батальон из Запорожья выдвинулся в Курскую область
11 сентября 2024, 18:24

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Один из штурмовых батальонов из Запорожской области отправился в курское приграничье для оказания поддержки другим российским частям на поле боя. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Четвертый штурмовой батальон Запорожской области выдвинулся для оказания боевой поддержки на позициях в Курской области. Благодарю парней за мужество», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что дал поручение Фонду содействия безопасности и обороне имени П.А. Судоплатова оказать данному подразделению всю необходимую помощь и передать средства для проведения воздушной разведки.

Балицкий выразил уверенность, что бойцы из Запорожья эффективно выполнят стоящие перед ними задачи для уничтожения украинских боевиков в курском приграничье.

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Герой России Липовой раскрыл вид вооружения, за которым будущее
Герой России Липовой: Будущее – за дронами
11 сентября 2024, 17:51

Фото: iStock/NatureNow

Председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Герой Российской Федерации Сергей Липовой заявил, что оружием будущего являются именно дроны.
«За дронами будущее. Это высокоточное оружие, которое заменяет многие виды вооружения. Выводы, которые сегодня делают наши специалисты, подтверждают, что высокоточное беспилотное оружие: дроны, коптеры вертолётного, самолётного типа, — новый вид вооружения, который будет в ближайшее время принят, на него будут возлагаться такие же задачи, как и на подразделения, в которых присутствует непосредственно человеческий фактор», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Липовой.

По его словам, в скором будущем такой вид вооружения заменит самолёты, бронетехнику, точнее, танки, артиллерию, реактивные системы залпования.

Кроме того, Сергей Липовой рассказал о 10-ом Международном антифашистском форуме, приуроченном к Международному дню памяти жертв фашизма, который состоялся в Москве.

«Повестка Международного антифашистского форума сегодня имеет особый смысл: в Европе вновь фашизм поднял голову. И центром рассадника фашизма стала некогда братская нам Украина. Архитектором возрождения фашистских идей выступают США. Цель Форума – сказать, что фашизм не пройдёт. Мы должны сплотиться для того, чтобы единым фронтом выступить и остановить фашизм», — приводит Общественная Служба Новостей слова Липового.

Ранее сообщалось, что в России в первом полугодии этого года контракт с Минобороны подписали 166 тыс. человек, при этом за этот же период 2023 года было подписано всего около 26 тыс. контрактов.

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СК завел дело на наемника ВСУ из Грузии за преступления в Курской области
СК завел дело против наемника ВСУ Гамсахурдии за преступления в Курской области
11 сентября 2024, 17:47

Следственный комитет возбудил уголовное дело против грузинского наемника ВСУ Ладо Гамсахурдии, который участвовал в убийстве жителей Курской области. Об этом сообщает следственное управление 12 сентября.
По данным следствия, однофамилец первого президента Грузии в Куской области участвовал в убийствах, терроризме, незаконном обороте оружия, покушался на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконно пересек границу. Всего в деле 9 статей УК, включая наемничество, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное военное следственное управление.

По данным следствия, Гамсахурдия участвует в вооруженном конфликте, а также вербует, обучает и финансирует наемников ВСУ. Наемник из Грузии и его подельники совершили ряд преступлений протии в мирного населения Курской области, сообщает военный СК.

Ранее в РФ заочно приговорили к 14 годам колонии военного наемника ВСУ из США. Американский наемник с позывным Zafer Ronin, чье настоящее имя Малдонадо Майкл Пол, сейчас находится в международном розыске.

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#новости
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На Западе предупредили боевиков ВСУ об угрозе под Курском
Профессор Дизен: позиции боевиков ВСУ под Курском могут рухнуть
11 сентября 2024, 17:19

Фото: istockphoto/N-sky

Позиции боевиков ВСУ на курском направлении могут рухнуть от контрнаступления российской армии. Своим мнением на этот счет в соцсетях поделился профессор из Норвегии Гленн Дизен.
«Это произошло так быстро, что может привести к краху украинских позиций в Курской области, если ситуация не стабилизируется», — говорится в посте аналитика.

Украина напала на приграничье Курской области с утра 6 августа. Противнику дали отпор погранслужба ФСБ, ВС РФ и Росгвардия. Противник выбирает в качестве целей мирное население.

До этого стало известно, что российские силовики предотвратили террористическую атаку со стороны ВСУ на детский садик в Донецке.

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#украина
#всу
#война
#новости
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Патриоты России: как государство поддерживает участников спецоперации
11 сентября 2024, 17:03

Фото: iStock/zim286

В России в первом полугодии 2024 года контракт с Минобороны подписали 166 тысяч человек, при этом за этот же период 2023 года было подписано всего около 26 тысяч контрактов. Таким образом, темп набора контрактников увеличился в шесть раз.
Участники спецоперации являются настоящими патриотами своей Родины. Они добровольно принимают решение поступить на военную службу, чтобы защищать не только страну, но и свои семьи. Мужчины выполняют свой долг перед Отечеством не словом, а делом.

При этом государство активно поддерживает военных и их семьи, а также достойно оплачивает их труд. Таким образом, при подписании контракта с Минобороны РФ военнослужащий получает единовременную выплату не менее 800 тысяч рублей, в зависимости от региона, в котором был подписан контракт. Кроме того, при выполнении боевых задач в рамках СВО бойцы получают не менее 210 тысяч ежемесячно. Российским военным также положены стимулирующие выплаты до одного миллиона рублей в год. Награды также оплачиваются отдельно.

Государство также заботится о семьях бойцов СВО. Их дети бесплатно обедают в школах и посещают различные кружки и секции, направляются в оздоровительные санатории. Взрослые дети участников спецоперации имеют возможность поступить в лучшие ВУЗы страны на бюджетной основе, а дети раненых и погибших могут поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов.

Кроме того, военным предоставляется специальная льготная ипотека. Таким образом, семьи военнослужащих имеют возможность приобрести достойное жилье с привлечением госсредств. Кроме того, им компенсируются расходы на ЖКХ.

Подробнее о предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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#минобороны рф
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#выплаты
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#государство
#сво
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В Минобороны РФ назвали «медийной операцией» попытку ВСУ захватить буровую вышку
11 сентября 2024, 16:52

Фото: istockphoto/nielubieklonu

Атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на буровую платформу «Крым-2» в Чёрном море во многом являлась медийной операцией. Эта акция была приурочена к визиту в Киев представителей США и Евросоюза.
Именно такую причину неподготовленной и обречённой на провал атаки украинских Военно-морских сил на буровую вышку назвали в министерстве обороны РФ.

«"Медийная операция" киевского режима в акватории Черного моря захлебнулась в крови», — заявили в российском оборонном ведомстве.

Представители Минобороны подчеркнули, что подготовленная к визиту в Киев иностранцев акция предсказуемо провалилась. Из 14ти катеров, которые украинская разведка мобилизовала для атаки восемь были уничтожены, а остальные шесть поспешно развернулись и уплыли, даже не подобрав оказавшихся в воде «пассажиров» с потопленных плавсредств.

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#акция
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#рф
#разведка
#чёрное море
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МО РФ: ВС России сорвали попытку Киева захватить в Черноморье установку «Крым-2»
11 сентября 2024, 15:46

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Российские военные сорвали попытку боевиков ВСУ по захвату в Черноморье самоподъемной буровой установки «Крым-2», доложили в Минобороны РФ. Там уточнили, что противник направил морских десантников на 14 катерах США Willard Sea Force.
«В ходе боя силами Черноморского флота и российскими военнослужащими были потоплены восемь морских катеров и уничтожено до восьмидесяти украинских военных», — пояснили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны резюмировали, что шесть катеров Украины скрылись, даже не попытавшись эвакуировать своих раненных боевиков.

Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Украинские неонацисты пытаются атаковать регионы РФ.

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#россия
#украина
#война
#чёрное море
#вс рф
#минобороны рф
#всу
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