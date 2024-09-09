На севере Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Фото: istockphoto/Leonid Ikan
На севере Украины в Сумах на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом проинформировал украинский телеканал «Общественное».
Согласно информации с онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области объявлена воздушная тревога. Позже телеканал сообщил о серии взрывов в Сумах.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ранее сообщалось, что российские военные группировки войск «Севера» отразили три атаки Вооруженных сил Украины в направлении трех курских сел.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ранее сообщалось, что российские военные группировки войск «Севера» отразили три атаки Вооруженных сил Украины в направлении трех курских сел.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова