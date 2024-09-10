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Воздушная тревога была объявлена в Киевской и еще девяти областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Тревога начала распространяться в ночь на 10 сентября: в 00:25 по московскому времени сигнал прозвучал в Николаевской области, затем в Одесской в 01:21, а в Киевской области — в 01:32. Вскоре после этого тревога распространилась на Черкасскую область. Также ранее сигнал был активирован в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.
Тревога звучит и в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) районах Херсонской области и ДНР.
Ранее сообщалось, что массовое дезертирство солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) стало серьёзной проблемой для украинской армии, сообщает итальянская газета La Reppublica. По данным издания, моральный дух украинских пехотинцев ослаб настолько, что дезертирство и побеги стали настоящей головной болью для генерального штаба и правительства Украины.
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Тревога звучит и в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) районах Херсонской области и ДНР.
Ранее сообщалось, что массовое дезертирство солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) стало серьёзной проблемой для украинской армии, сообщает итальянская газета La Reppublica. По данным издания, моральный дух украинских пехотинцев ослаб настолько, что дезертирство и побеги стали настоящей головной болью для генерального штаба и правительства Украины.
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Елена Перлова