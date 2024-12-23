В Киеве и ряде областей Украины ввели экстренные отключения электроэнергии

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Экстренные отключения подачи электроэнергии введены в ряде областей Украины, в том числе в Киевской. Причина заключается в сложном положении, в котором оказалась энергетическая система страны.
Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в своём телеграм-канале. Кроме столицы Украины Киевской области, экстренные отключения электричества введены также в Днепропетровской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях, а также на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти 90% всей тепловой энергогенерации страны подверглись разрушению либо значительным повреждениям.
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Александр Бойцов