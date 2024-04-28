ВС РФ поразили украинскую электроподстанцию под Харьковом

Сербский доброволец Александр Йокич, защищающий Донбасс с 2021 года и участвовавший в боях за Мариуполь и под Угледаром, пожаловался на отсутствие выплат за два ранения, которые были получены в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.