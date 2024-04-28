ВС РФ поразили украинскую электроподстанцию под Харьковом

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Российские силы ударили по электроподстанции в Харьковской области, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
«12:00, пгт Боровая, прилёты в район подстанции. Электроэнергия отсутствует со вчерашнего дня, мобильная связь практически не работает», — заявил Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
Ранее Лебедев сообщил об ударе Вооружённых сил РФ по заводу и отелю, в котором проживали иностранные наёмники, воевавшие на стороне ВСУ. По его информации, удар пришёлся по Cудостроительному заводу имени 61 коммунара, а также по гостинице, в которой размещались говорившие на английском военные. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева