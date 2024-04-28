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ВС РФ поразили украинскую электроподстанцию под Харьковом

Подполье: ВС РФ ударили в район электроподстанции в Харьковской области
28 апреля 2024, 09:02
Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Российские силы ударили по электроподстанции в Харьковской области, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.


«12:00, пгт Боровая, прилёты в район подстанции. Электроэнергия отсутствует со вчерашнего дня, мобильная связь практически не работает», — заявил Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

Ранее Лебедев сообщил об ударе Вооружённых сил РФ по заводу и отелю, в котором проживали иностранные наёмники, воевавшие на стороне ВСУ. По его информации, удар пришёлся по Cудостроительному заводу имени 61 коммунара, а также по гостинице, в которой размещались говорившие на английском военные. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#вс рф
#всу
WP: Зеленский занизил число потерь в рядах ВСУ, чтобы не отпугнуть мобилизуемых
28 апреля 2024, 08:50

Фото: сайт Кремля

Данные президента Украины Владимира Зеленского о потерях ВСУ с начала боевых действий были значительно преуменьшены. Об этом пишет The Washington Post.
Отмечается, что украинский лидер мог значительно уменьшить данные о якобы 31 тысяче уничтоженных украинских боевиков, чтобы не препятствовать мобилизационным мероприятиям, которые и без того проходят крайне тяжело. Это поясняется тем, что после одобрения нового пакета помощи на 61 миллиард долларов американское руководство стало оказывать давление на Украину.

США обеспокоены тем, что сдержать планируемое наступление ВС РФ без нового призыва на Украине не удастся. В материалах издания сообщается, что возобновление поставок оружия позволит киевскому режиму задержать российских военных на некоторое время. При этом Украина вряд ли вернет утраченные территории минимум до следующего года из-за острого дефицита солдат.

Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.

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#украина
#владимир зеленский
#сво
#вс рф
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Боец СВО из Сербии пожаловался на отсутствие выплат за ранения
РИА Новости: боец СВО из Сербии не получил выплаты за два ранения
28 апреля 2024, 08:28

Фото: iStock/Sinenkiy

Сербский доброволец Александр Йокич, защищающий Донбасс с 2021 года и участвовавший в боях за Мариуполь и под Угледаром, пожаловался на отсутствие выплат за два ранения, которые были получены в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Йокич приехал в ДНР сразу же после окончания школы. Он участвовал в боях за Мариуполь и в марте 2022 года был тяжело контужен.

Второе ранение военный получил в мае того же года во время штурма «Азовстали». Сербский доброволец спасал раненых сослуживцев и попал под минометный обстрел.

Как рассказал Йокич, за первое ранение ему пообещали выплату при условии, что он получит российское гражданство, перечислять бойцу выплаты за второе ранение отказались, так как он якобы травмировался по неосторожности, а не из-за обстрела.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что дополнительные и социальные выплаты, установленные президентом РФ Путиным для поддержки семей участников СВО, должны своевременно и гарантированно дойти до военных

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Осуждённому в Киргизии бойцу СВО предоставят временное убежище в РФ
28 апреля 2024, 08:15

Фото: iStock/Sinenkiy

Участнику специальной военной операции из Киргизии Аскару Кубанычбеку уулу предоставят временное убежище в России, об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.
«Еще до начала спецоперации Аскар жил в России и работал в киноиндустрии. В 2022 году он добровольцем направился в зону боевых действий. В Киргизию вернулся из-за болезни отца, был подвергнут уголовному преследованию и обвинен в наемничестве», — рассказала Волк.

На Родине военного обвинили в наёмничестве и подвергли уголовному преследованию за участие в специальной военной операции.

Как сообщила Волк, 18 апреля у Аскара приняли документы для предоставления временного убежища в России.

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#киргизия
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Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 17 БПЛА ВСУ над территорией РФ
28 апреля 2024, 08:00

Фото: iStock/e-crow

Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 17 беспилотников ВСУ над территорией РФ, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

По информации Министерства обороны, девять украинских дронов были перехвачены над Брянской областью, три над Курской, два над Белгородской и ещё три над Калужской.

Ранее стало известно о взрывах, прогремевших в Николаевской и Хмельницкой областях Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны рф
#пво
#всу
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В Николаевской и Хмельницкой областях Украины прозвучали взрывы
28 апреля 2024, 07:03

Фото: iStock/RamonCast

В Николаевской и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы. Об этом в своем в Telegram-канале написал местный градоначальник Александр Сенкевич.
Подробности о пострадавших и разрушениях не уточняются. В областях действует воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что ночью взрывы произошли в Киевской и Харьковской областях, а также в городе Днепр. В Днепропетровской области Украины повреждения получила энергетическая инфраструктура.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
#инфраструктура
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#тревога
#всу
#воздушная тревога
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Подполье сообщило об ударе ВС РФ по заводу и отелю наемников в Николаеве
Подполье: ВС РФ нанесли удары по заводу и отелю наемников в Николаеве
28 апреля 2024, 06:32

Фото: iStock/:vadimrysev

Российские войска атаковали Cудостроительный завод имени 61 коммунара в Николаеве и гостиницу для англоговорящих наемников, передает РИА Новости со слов координатора николаевской подпольной организации Сергея Лебедева.
По его словам, на объекте жили и тренировались морские пехотинцы. Там же собирали беспилотники. Еще один взрыв произошел в гостинице, где остановились более 20 англоговорящих иностранных наемников.

Лебедев также сообщил о неоднократных взрывах в Николаевском речном порту. По данным подпольщиков, месяц назад там проходили разгрузочно-погрузочные работы и была зафиксирована большая процессия грузовых автомобилей.

27 апреля, по словам координатора николаевского подполья, российские войска атаковали сосредоточение украинских войск в поселке Молодежное Херсонской области. В Белозерске было совершено нападение на магазин с бойцами украинской армии.

В тот же день, по словам Лебедева, российские войска атаковали периметр электроподстанции в поселке городского типа Боровая Харьковской области.

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#сво
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Российские военные ликвидировали три подразделения ВСУ
Военные Западной группировки ВС РФ ликвидировали подразделения ВСУ
28 апреля 2024, 06:01

Фото: iStock/zim286

Российские войска уничтожили три подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил начальник пресс-центра Западной группировки ВС РФ Иван Бигма, передает ТАСС.
«Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии и авиации нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Зеленый Гай, Новоселовское и Стельмаховка», — сказано в сообщении.

Отмечается, что артиллерийские подразделения поразили более 290 целей противника, в том числе самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика», буксируемые гаубицы М777, М119 и Д-30, а также восемь минометных расчетов.

Ранее газета Washington Post отметила, что президент Украины Владимир Зеленский серьезно недооценил потери ВСУ с начала боевых действий с Россией.

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#всу
#владимир зеленский
#сша
#украина
#владимир путин
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В Николаеве прогремели взрывы
В Николаеве на юге Украины прогремели взрывы
28 апреля 2024, 05:11

Фото: iStock/dzika_mrowka

В городе Николаев на юге Украины произошел взрыв, передает «24-й канал».
«Около 04:00 утра (совпадает с мск) 28 апреля на юге объявили тревогу. Уже через полчаса жители Николаева услышали взрывы», – сказано в сообщении.

Какие-либо подробности на данный момент неизвестны.

Мэр города Александр Сенкевич подтвердил факт взрыва в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в Херсоне, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Где именно произошел взрыв, не уточнялось.

Также сообщалось о повреждении энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины. По данным местных властей, с утра 27 апреля в Кривом Роге были зафиксированы перебои с водой.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#владимир путин
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Главком ВСУ Сырский пришел в ярость из-за сдавшихся в плен боевиков
27 апреля 2024, 22:11

Фото: iStock/Diy13

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский был вне себя от ярости из-за сдавшихся в плен украинских боевиков.
Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис на YouTube. Он подчеркнул, что когда такое масштабное соединение сдаётся — это большое событие.

По его словам, в середине апреля в деревне Водяное в плен сдались украинские военнослужащие из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Это привело в ярость генерала Сырского и он расформировал бригаду.

Ранее пленный боевик ВСУ Александр Иванащенко рассказал, что украинские солдаты хотели ликвидировать сдавшихся сослуживцев дронами. В результате их выводил российский спецназ.

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#вс рф
#спецоперация
#александр сырский
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