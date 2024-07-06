В украинских Сумах после взрывов пропал свет и прекратилась подача воды

Фото: iStock/MushroomsArtSeven
В Сумах в результате серии взрывов частично пропал свет, передает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.
«В Сумах частично отсутствует электроэнергия», – сообщается в публикации.
Издание также ссылается на сообщение Госводоканала о том, что все водопроводные сооружения остались без электричества, а сама подача воды временно остановлена.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, воздушная тревога была объявлена в десяти областях Украины, включая Сумскую, Киевскую и Одесскую.
После полуночи 6 июля в Сумах прогремели первые взрывы, после чего корреспонденты «Общественного» сообщили о серии повторных взрывов с интервалом в 10-20 минут.
Читайте также:
«Страна»: в украинских Сумах прогремело два взрыва, объявлена воздушная тревога
В ВСУ рассказали о критической ситуации на очеретинском направлении
MWM: уничтожение ВС РФ танков Abrams на СВО сильно испортило их репутацию в мире
Александр Климов