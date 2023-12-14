Спикер Рады обосновал «право» Украины на членство в Евросоюзе цитатой Бандеры

Свыше триллиона рублей предусмотрено в бюджете России на развитие новых регионов и их включение в общую экономику страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».