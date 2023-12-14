Спикер Рады обосновал «право» Украины на членство в Евросоюзе цитатой Бандеры

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Спикер Рады Украины Руслан Стефанчук процитировал украинского пособника нацистов Степана Бандеру. Его словами он объяснил стремление Украины в Евросоюз.
«Никто и ничто не имеет права остановить идею, время которой пришло» — написал он в Facebook*.По словам Стефанчука, Украина выполняла все необходимые требования для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.
Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что раскол в Евросоюзе по вопросу финансовой поддержки Украины станет опасным сигналом для США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак