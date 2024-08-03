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В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщил Telegram-канал «Общественное».
Подробности на данный момент не опубликованы. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации, предупреждения также были объявлены в Киевской, Винницкой, Одесской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской.
По сообщениям, вечером 3 августа в Виницкой области произошел взрыв.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По сообщениям, вечером 3 августа в Виницкой области произошел взрыв.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов