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В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявили воздушную тревогу
03 августа 2024, 04:30
Фото: iStock/Photoboyko

Фото: iStock/Photoboyko

В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщил Telegram-канал «Общественное».
Подробности на данный момент не опубликованы. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации, предупреждения также были объявлены в Киевской, Винницкой, Одесской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской.

По сообщениям, вечером 3 августа в Виницкой области произошел взрыв.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#сво
Зеленский: Украина нуждается в окончании конфликта
03 августа 2024, 00:36

Главная потребность Украины сводится к прекращению конфликта, сообщил в ежедневном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
По словам украинского лидера, конфликт должен завершиться на справедливых условиях и как можно скорее.

Ранее президент Украины заявил, что Киев готов отказаться от своей цели – возвращения к границам 1991 года – военным путем.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Зеленский заявил о критической ситуации для ВСУ на одном направлении
03 августа 2024, 00:00

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут «неизменно самые жесткие бои» на покровском направлении. В своем Telegram-канале глава государства сообщил, что получил доклад от командующего ВСУ Александра Сырского о критическом положении армии.
Как отметил украинский лидер, военные на покровском направлении «держат основу обороны и на всем востоке».

Ранее Сырский заявил, что сложная ситуация для Киева сложилась на северском направлении. Он отметил, что российские войска активно применяют артиллерию и проводят атаки на этом направлении.

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#военные
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Подпольщики сообщили об ударах по учебной базе операторов FPV-дронов в Сумах
Подпольщики: по аэропорту Сум нанесли два удара, есть раненые боевики ВСУ
02 августа 2024, 21:23

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Два удара нанесли по аэродрому в украинских Сумах. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, со ссылкой на коллег.
«По аэропорту Сум нанесли два удара, много раненых военных, их разводят по больницам города», — сказал он.

Лебедев подчеркнул, что там уже давно нет летчиков, поэтому объект использовали в качестве учебной базы для операторов FPV-дронов.

Ранее Лебедев сообщал, что подпольщики сорвали переброску боевиков ВСУ с техникой в Черниговской области. В частности, сообщалось об уничтожении релейного шкафа рядом с железнодорожными путями. Таким образом, со слов координатора, подпольщики задержали украинских неонацистов и выиграли время для ВС РФ.

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В Якутии число желающих заключить контракт с Минобороны РФ выросло в 10 раз

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#спецоперация
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В Якутии число желающих заключить контракт с Минобороны РФ выросло в 10 раз
02 августа 2024, 20:28

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Количество желающих отправиться на контрактную службу выросло в Якутии в десять раз. Об этом сообщили обозреватели ЯСИА. Процент кандидатов, заключивших контракт и количество поступивших в ряды ВС РФ с начала года, не уточняется. Известно лишь, что увеличение числа потенциальных военнослужащих сравнивалось с аналогичным периодом 2023 года.
Журналисты ЯСИА подчеркнули, что в Якутии, как и по всей стране, делаются единовременные выплаты в случае заключения контракта.

Несколько регионов РФ увеличили выплаты в июле за участие в спецоперации. В частности, Дагестан, Ростовская, Волгоградская и Челябинская области. В столице тем, кто поступил на контрактную службу, единовременно выплачивают практически два миллиона рублей.

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#украина
#война
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#армия
#армия россии
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Высокопоставленный прокурор, маньяк и священник: заключённые, пытающиеся сбежать от наказания на СВО
02 августа 2024, 19:28

Фото: Минобороны РФ

Находящийся под следствием высокопоставленный прокурор из Северной Осетии, обвиняемый в изнасиловании подчиненной, просился в зону спецоперации. Потерпевшая заявила, что Григорий Авакян подмешал ей какое-то вещество, после чего час насиловал прямо в здании прокуратуры. Отправится ли госслужащий в зону боевых действий — неизвестно.
В материале «Радио 1» расскажем, кого еще из известных осужденных и арестованных не пустили на спецоперацию.

Иван Попов

Обвиняемый в мошенничестве генерал-майор, бывший командующий 58-й армией Иван Попов сейчас находится под домашним арестом. По данным следствия, в 2023 году он похитил более 1,7 тысячи тонн металлоизделий стоимостью более 130 миллионов рублей, которые предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их передали администрацией Запорожской области в качестве гуманитарной помощи. Главным доказательством по делу Попова стал перевод средств на карту. Свою вину генерал не признает.

В июне сообщалось, что Попов хочет вернуться в зону СВО. Его адвокат Сергей Буйновский заявил, что для этого непосредственный командир генерала должен обратиться в военное следствие. Кроме того, защита готовит необходимые документы с просьбой в законном порядке отправить экс-командующего в зону боевых действий.

Бойцы спецоперации положительно характеризовали Попова. По мнению военных, продажа металлоконструкций, которую инкриминируют Попову, могла быть частью бартера — обмена излишков на то, чего не хватает подразделениям. Если вина бывшего командующего будет доказана, в качестве наказания участники СВО просили вернуть его в зону боевых действий.
Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Игорь Стрелков

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) осужден по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Его приговорили к четырем годам лишения свободы, свою вину Стрелков не признал. В апреле этого года сообщалось, что защита попросит отправить осужденного в зону спецоперации.

Адвокат Александр Молохов заявил, что одна из воинских частей в ДНР готова назначить Стрелкова командиром взвода.

Во время ознакомления с материалами дела в суде апелляционной инстанции выяснилось, что пропал важный документ, направленный военному комиссару Москвы и начальнику столичного пункта отбора на службу по контракту. В документе подтверждалось согласие одной из фронтовых воинских частей на заключение контракта со Стрелковым.

С того времени никаких известий по поводу отправки Гиркина в зону СВО не поступало.
Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

Ангарский маньяк Михаил Попков

Михаил Попков, также известный как ангарский маньяк, — самый кровавый серийный преступник в истории России и СССР, убивший более 80 женщин. В 2015 году Попкова приговорили к пожизненному заключения, в 2018 году убийца получил второй пожизненный срок. Он многократно писал явки с повинной по новым эпизодам, последняя была зимой 2020 года.

Бывший полицейский утверждал, что готов поехать на фронт. При этом Попков отмечал, что это «не совсем искренне» и его не привлекает перспектива уехать из теплого помещения в холодную траншею.

Александр Агеев

Соучастник убийства певца Михаила Круга Александр Агеев осужден пожизненно. Он дважды обращался с просьбой отправить его на СВО, но получил отказы. Военный комиссариат отклонял прошения из-за максимального срока.

Агеев вместе с подельниками Александром Осиповым и Дмитрием Баскаковым работали киллерами в преступной группировке «Тверские волки», которая действовала на территории Тверской области с начала 90-х годов.

Преступник признался, что принимал участие в налете на дом Круга летом 2002 года в поселке Мамулино, в ходе которого члены ОПГ убили певца.

По информации следствия, лидер банды Александр Костенко планировал напугать Круга, чтобы он перешёл под свою «крышу», но шансонье и его семья вернулись домой раньше, чем ожидали убийцы. В результате Круг получил пулю, а бандиты скрылись.

Отец Сергий

Бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря осужден по нескольким статьям. Он был задержан в 2020 году. Из-за длительного конфликта священника с властями и РПЦ, лишившей его сана, силовикам пришлось штурмовать управляемый им Среднеуральского монастырь.

В 2021 году Сергия приговорили к 3,5 годам тюрьмы за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу вероисповедания. В январе 2023-го его дополнительно приговорили к семи годам лишения свободы по статье об экстремизме.

В июле он направлял российскому лидеру Владимиру Путину прошение о помиловании и просил отправить его на спецоперацию. В удовлетворении просьбы Сергию отказали.

Вадим Драгомирецкий


Бывшего генерал-майора, заместителя командующего Центральным округом Росгвардии Вадима Драгомирецкого осудили с лишением звания по делу о коррупции на 9,5 лет колонии строгого режима. Бывший росгвардеец обвиняется в пучении взяток на 28 миллионов рублей.

Сообщалось, что Драгомирецкий и его подчиненный подполковник Эльдар Гаджиев обратились с ходатайством об участии в спецоперации еще до вынесения приговора и рассчитывали на положительный ответ. Однако о решении ничего не сообщалось.
Фото: РИА Новости / СК РФ

Роман Коваль

Экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Роман Коваль приговорён к 9 годам колонии строгого режима за взятки в особо крупном размере.

Он был задержан в июле 2020 года вместе с помощником. По версии следствия, Коваль в 2017-2020 через него получил от представителя одной из компаний в РФ 10,6 миллиона рублей и новую машину Audi Q7 стоимостью 6,2 миллиона рублей.

За взятку он добился того, чтобы пять государственных учреждений здравоохранения города получили субсидии на приобретение оборудования и материалов. Позже фирма Коваля заключила с ними госконтракты.

Кроме тюремного срока, суд назначит Ковалю штраф в размере 35 миллионов рублей и конфискацию автомобиля.

«Пишу заявление на СВО, а меня не берут. Говорят, что надо еще поработать», — говорил бывший парламентарий.
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Подпольщики сорвали переброску войск и техники боевиков ВСУ под Черниговом
02 августа 2024, 18:51

Фото: istockphoto/RamonCast

Переброска войск и техники боевиков ВСУ была сорвана под Черниковом. Об этом сообщил пророссийский подпольщик Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
«Этой ночью был уничтожен релейный шкаф на железной дороге. Стало предварительно известно, что бандеровцы собираются перебрасывать крупные военные соединения и технику по определенному маршруту», — сказал координатор николаевского подполья.

Он добавил, что участники сопротивления как минимум сильно задержали украинских неонацистов, выиграв время для ВС РФ, чтобы российские бойцы успели подготовиться к прибытию противника на позиции. Партизаны уничтожили релейный шкаф около ж/д путей.

Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается.

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#россия
#украина
#война
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#сво
#всу
#вс рф
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Минобороны: ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР
02 августа 2024, 16:07

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Пять населенных пунктов в ДНР освободили российские военнослужащие от боевиков ВСУ за неделю. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенные пункты Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское Донецкой Народной Республики», — доложили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российская армия ликвидировала три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot. Работа ВС РФ восхитила обозревателей американского издания Newsweek. Журналисты отметили слаженность действий бойцов спецоперации.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация украинской республики. В Киеве говорят о переговорах с Москвой, однако активных действий киевский режим не предпринимает.

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#россия
#украина
#война
#сво
#минобороны рф
#армия
#армия россии
#новости
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Подполье: В Одессе поражены две системы ПВО Patriot
02 августа 2024, 15:44

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

Российские войска нанесли ракетные удары по району посёлка Котовского в Одессе, где расположена украинская воинская часть. В результате были уничтожены две системы противовоздушной обороны Patriot.
Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья со ссылкой на информацию, полученную от коллег из Одессы. Подпольщики передали, что около полудня в районе дислокации установок Patriot были слышны взрывы с повторной детонацией, а в небо поднимался густой столб дыма.

Ранее обозреватели телеграм-канала «Военная хроника» сообщали о двух мощных ударах, нанесённых российскими военными по объектам в Одесской области с использованием ракет «Искандер». Специалисты отмечают, что Одесса и Одесская область находятся в числе приоритетных целей Вооружённых сил РФ.

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Политолог Безпалько раскрыл выгоду Зеленского от предлагаемого им референдума
Политолог Безпалько: На референдуме Зеленский будет торговаться за территории
02 августа 2024, 15:23

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолог Богдан Безпалько заявил, что предлагаемый Владимиром Зеленским референдум по разрешению конфликта на Украине даст ему возможность торговаться с Россией за территории, а также укрепить свою власть.
«Если будет проведён такой референдум, это даст Зеленскому основания для торговли с Россией или передачи ей каких-то территорий, уже опираясь на «мнение народа». Помимо всего прочего, с помощью референдума он укрепит свою власть, потому что референдум будет использоваться им как знак доверия президенту, полномочия которого истекли в мае текущего года», — поделился в беседе с «Царьградом» Безпалько.

В то же время российские бойцы продолжают работать в зоне СВО и отстаивать интересы нашей страны. Как известно, на фронте за Россию сражаются люди разных происхождений и религий. Их объединяет вера в Родину, любовь к ней. Так, RT опубликовал трогательный ролик Минобороны России о гражданах разных вероисповеданий, которые выполняют задачи в зоне. Произнося разные молитвы, все они следуют одной цели – победе!

Ранее сообщалось о том, что доброволец ВС РФ с позывным Тринадцатый рассказал, что он и два сослуживца отбили штурм ВСУ.

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