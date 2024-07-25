На Украине выразили опасение, что размещение F-16 может привести к катастрофе

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Согласно информации, опубликованной на портале Interia, размещение истребителей F-16 на аэродроме в Староконстантинове на западе Украины может сделать этот город значимой целью для российской армии и создать угрозу для местных жителей.
«Рядом с жилой застройкой Староконстантинова находится крупная военная авиабаза. Из-за нее город неоднократно становился объектом воздушных атак. Люди опасаются, что в случае базирования там F-16 интенсивность бомбардировок увеличится», — сообщили в РИА Новости.
Автор статьи уточнил, что Украина по понятным причинам не называет мест, где планирует разместить F-16. Но журналисты получили информацию из источников в западном ВПК о том, что одной из лучших локаций в этом отношении является Староконстантинов.
«В аэропорту со времен Советского Союза остались бетонные и заглубленные ангары для самолетов, что может обеспечить защиту F-16 от воздушных угроз», — отмечает он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что США и союзники «прямо сейчас» направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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