На всей территории Украины звучит воздушная тревога

Фото: iStock/Photoboyko
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.
Отмечается, что сигнал тревоги распространился по Украине в районе 0:12 по местному времени (совпадает с московским).
Ранее сообщалось, что вблизи Краматорска, в Запорожье и Херсоне раздаются взрывы. После очередного взрыва в Краматорске вспыхнул пожар.
В четверг также сообщалось, что украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Харьковская область за 48 часов побила рекорд длительности воздушной тревоги
На Украине выразили опасение, что размещение F-16 может привести к катастрофе
«Внезапный удар, разрушения, жертвы»: Военэксперт раскрыл, как ВСУ могут атаковать Белгород
Ранее сообщалось, что вблизи Краматорска, в Запорожье и Херсоне раздаются взрывы. После очередного взрыва в Краматорске вспыхнул пожар.
В четверг также сообщалось, что украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Харьковская область за 48 часов побила рекорд длительности воздушной тревоги
На Украине выразили опасение, что размещение F-16 может привести к катастрофе
«Внезапный удар, разрушения, жертвы»: Военэксперт раскрыл, как ВСУ могут атаковать Белгород
Анастасия Чинкова