В Киеве пригрозили России «новыми» ракетами

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Бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Канада одобрила передачу Вооруженным силам Украины авиационных ракет, которые подлежат утилизации.
«Их количество вообще в Канаде сейчас насчитывает более восьмидесяти тысяч. И канадцы приняли решение вместо того, чтобы заниматься утилизацией этих ракет, которые сняты с вооружения, передать эти ракеты нам», — заявил Тука в интервью телеканалу «Прямой».Экс-чиновник утверждает, что речь идет о новых ракетах класса «воздух-земля», которые можно переделать для запуска с земли, хотя он не уточнил их название.
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