Канада присоединится к коалиции по развитию возможностей дронов на Украине

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Канала планирует присоединиться к коалиции по развитию беспилотников для украинской армии. Об этом на своей странице в соцсети X написал канадский министр обороны Билл Блэр.
Он подчеркнул, что Канада должна оставаться с Украиной, поэтому было принято решение присоединиться к коалиции, возглавляемой Латвией и Великобританией.
Блэр добавил, что присоединение Канады к коалиции позволит продолжить развитие возможностей беспилотников на Украине.
Напомним, что на данный момент Канада пожертвовала Киеву свыше 100 своих специализированных камер для беспилотников от местной фирмы L3 Wescam. Планируется поставить ещё свыше 800 дронов от компании Teledyne FLIR.
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Блэр добавил, что присоединение Канады к коалиции позволит продолжить развитие возможностей беспилотников на Украине.
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Анастасия Чинкова