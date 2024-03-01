Канада заявила о готовности отправить военных на Украину

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Канада готова отправить военных на Украину, но не для участия в боевых действиях, а для обучения украинских военных. Об этом заявил глава Минобороны страны Билл Блэр, его слова приводит Toronto Star.
«Ограниченный контингент канадцев мог бы обучать украинских солдат в Украине вдали от линии фронта», — заявил Блэр.
При этом издание напоминает, что на прошлых выходных Канада и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности, в рамках которого Оттава может проводить учебную деятельность на Украине, когда на то будут благоприятные условия.
Напомним, Макрон, выступая на конференции в Париже, заявил, что европейские страны обсуждают вопрос об отправке на поля специальной военной операции на Украине военнослужащих из стран Европы и Североатлантического альянса. Шольц же, в ответ на это выступление Макрона, напомнил французскому лидеру, что между странами Европы существуют определённые договорённости, и их военнослужащие никогда официальное не отправятся на Украину.
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Элина Позднякова