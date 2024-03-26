В США раскрыли, на что готов Зеленский из-за приближающегося краха

Президент Украины Владимир Зеленский готов совершить отчаянные шаги из-за грядущего краха своего режима. Так считает бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Зеленский и его режим можно сравнить со смертельно раненым зверем, который сейчас гибнет. И в итоге он будет биться до последнего, вместо того чтобы сдаться и пойти на переговоры», — заявил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.
Он считает, что из-за безысходной для ВСУ ситуации на поле боя украинский президент готов пойти на отчаянные опасные шаги, чтобы оказать хоть какое-то противостояние России.
Ранее экс-спичрайтер президента Джорджа Буша-младшего Марк Тиссен заявил, что без помощи США ВСУ не смогут остановить продвижение российских войск в сторону Киева
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