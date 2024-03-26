Киев назвал ожидаемую от Евросоюза сумму помощи на 2024 год

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Киев рассчитывает получить в 2024 году от Евросоюза денежную помощь в размере 16 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility. Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.
«Помощь ЕС является одним из финансовых якорей нашего государства. Рассчитываем на получение 16 миллиардов евро в текущем году», — заявил глава правительства.Он обратил внимание, что стабильное финансирование по-прежнему сохраняет свою важность для Украины. Шмыгаль добавил, что Киев «видит большой потенциал в замороженных российских активах».
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