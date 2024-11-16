В Киеве раздались взрывы

Фото: istockphoto/Leonid Ikan
В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.
Где именно они прогремели, не уточняется. Подробности инцидента пока неизвестны. Местные власти не прокомментировали ситуацию.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, взрыв в городе был слышен на фоне воздушной тревоги.
В пятницу вечером, 15 ноября, в контролируемом Киевом городе Славянске Донецкой Народной Республики (ДНР) также произошел взрыв.
Читайте также:
В Славянске раздались взрывы
«Общественное»: в Сумах произошел взрыв на фоне воздушной тревоги
В Германии назвали число погибших в конфликте на Украине граждан
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, взрыв в городе был слышен на фоне воздушной тревоги.
В пятницу вечером, 15 ноября, в контролируемом Киевом городе Славянске Донецкой Народной Республики (ДНР) также произошел взрыв.
Читайте также:
В Славянске раздались взрывы
«Общественное»: в Сумах произошел взрыв на фоне воздушной тревоги
В Германии назвали число погибших в конфликте на Украине граждан
Александр Климов