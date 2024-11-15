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В Германии назвали число погибших в конфликте на Украине граждан

Frankfurter Rundschau: с начала кризиса на Украине погибли 10 граждан ФРГ
Фото: istockphoto/alzay

Фото: istockphoto/alzay

В боевых действиях на Украине с 2022 года погибли десять немецких граждан, пишет Frankfurter Rundschau, ссылаясь на ответ кабмина на запрос депутата бундестага Андрея Хунко от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость». При этом о причастности погибших к боевым действиям ничего не сказано.
«Правительство Германии должно позаботиться о том, чтобы немецкие граждане не принимали участия в войне на Украине», — сказал парламентарий.
Он призвал кабмин начать диалог о прекращении кровопролития, чтобы «больше не гибли люди, включая немцев».



Ранее сообщалось, что отмечено в российско-германских отношениях. Подробности раскрыли в Кремле.

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«Общественное»: в Сумах произошел взрыв на фоне воздушной тревоги
15 ноября 2024, 19:22

Фото: istockphoto/RamonCast

В украинских Сумах на севере страны произошел взрыв, передают журналисты «Общественного», звучит воздушная тревога. Ранее в пятницу, 15 ноября также сообщалось о взрыве.
«В Сумах был слышен взрыв», — гласит публикация «Общественного» в Telegram-канале.
По информации Минцифры Украины, в регионе работает воздушная тревога.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим осуществлял геноцид мирных граждан Донбасса в течение восьми лет. Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее сообщалось, что стало главной ошибкой боевиков ВСУ в 2023 году.

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#сво
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Украинские командиры назвали контрнаступление ВСУ главной ошибкой 2023 года
«Бабель»: командиры ВСУ считают контрнаступление главной ошибкой 2023 года
15 ноября 2024, 19:20

Фото: iStock/dr_evil

Контрнаступление ВСУ стало главной ошибкой 2023 года, заявили украинские командиры изданию «Бабель». По их словам, российская армия знала о готовящейся контратаке и, следовательно, ее нельзя было проводить.
Высокопоставленные военные также добавили, что ВСУ потеряли все важное вооружение и ресурсы, которые им поставляли западные страны. Также они упомянули слабую систему подготовки солдат для восполнения потерь на фронте.

Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что украинские войска под натиском ВС РФ вынуждены отступать сразу на четырех направлениях — Покровском, Кураховском, Южнодонецком и Угледарском. По его словам, оперативно-тактический кризис в ВСУ продолжает развиваться.

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«Рушите коридоры»: в Киеве пригрозили Зеленскому
Аналитик Соскин: Зеленский сам себе ограничивает возможности сбежать с Украины
15 ноября 2024, 17:59

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский сам себе ограничивает возможности сбежать с Украины при помощи политики репрессий. Об этом в личном YouTube-блоге заявил украинский аналитик Олег Соскин.
«Каждый ваш (Зеленского. — Прим. ред.) шаг по аресту, по запугиванию, по расправе — это вы себе закрываете, вы рушите свои коридоры свободы, по которым вы будете убегать», — прокомментировал Соскин.

Он считает, что Зеленский своими шагами снижает собственный статус. Эксперт заключил, что глава киевского режима узурпировал власть в республике, но надолго ему не хватит ресурсов.

Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Власть принадлежит Верховной раде, однако выборы в стране не проводятся на фоне военного положения.

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#война
#сво
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Путь побега Зеленского из Украины будет сложным — Соскин
Соскин: Зеленский сам ограничивает возможности для своего побега из Украины
15 ноября 2024, 17:57

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский собственной политикой осложняет для себя путь побега из Украины в случае необходимости. Так считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Каждый ваш шаг по аресту, по запугиванию, по расправе — это вы себе закрываете, вы рушите свои коридоры свободы, по которым вы будете убегать», — обратился Соскин к Зеленскому в эфире своего канала на YouTube.

По его словам, глава киевского режима принижает свой статус собственными действиями. Зеленский фактически захватил власть на Украине, однако долго удерживать ее не сможет, заключил Соскин.

Ранее аналитик из Великобритании Александр Меркурис сообщил, что боевики ВСУ специально ограждают Зеленского от реальных данных, чтобы убрать его. Меркурис добавил, что сегодня Зеленский не способен воспринять плохие вести, поэтому его «обволакивают» приятными.

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На Украине бьют тревогу из-за отступления ВСУ на четырех направлениях
Стариков: ВСУ отступают сразу на четырех направлениях под натиском ВС РФ
15 ноября 2024, 17:40

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинские войска под натиском ВС РФ вынуждены отступать сразу на четырех направлениях — Покровском, Кураховском, Южнодонецком и Угледарском, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем ютуб-канале. По его словам, оперативно-тактический кризис в ВСУ продолжает развиваться.
«Ситуация на Покровском, Кураховском, Южнодонецком и Угледарском направлениях не изменилась: оперативно-тактический кризис развивается, <…> тем самым вынуждая наши войска медленно, но постоянно отходить на подготовленные или неподготовленные позиции», — посетовал он.
Стариков добавил, что Генштаб ВСУ не может стабилизировать или хотя бы локализовать обстановку на этих направлениях, а Киев все равно продолжает бросать резервы в Курскую область, что еще больше осложняет ситуацию на других участках фронта.
«Боевые действия надо вести по законам войны, а не по сценариям. <…> Когда есть только тактика взводно-ротного уровня, но без стратегии, то это путь в тупик», — резюмировал полковник СБУ в отставке.
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#кризис
#всу
#вс рф
#киев
#сбу
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На Украине придумали, как угодить Трампу
FT: ВСУ попытаются улучшить свое положение, чтобы убедить Трампа их поддержать
15 ноября 2024, 17:21

Фото: iStock/Silent_GOS

ВСУ планируют попытаться улучшить свое положение на поле боевых действий, чтобы убедить избранного президента США Дональда Трампа продолжать поддерживать Украину, пишет Financial Times.
«Если Украина сможет остановить наступление России и захватить инициативу к моменту вступления Трампа в должность 20 января, высокопоставленные украинские чиновники считают, что смогут доказать, что они "бойцы" и "победители"», — говорится в статье.

Подобными действиями Украина попытается убедить Трампа продолжать поддерживать Киев.

Издание также отмечает, что в ВСУ людские ресурсы, особенно в пехоте, являются самой большой проблемой. Поэтому командование начало отправлять в пехоту квалифицированных специалистов, включая медиков.

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«Делить надо на 129»: в РФ оценили новый план Зеленского
Депутат ГД Колесник: сложно воспринимать новый план Зеленского серьезно
15 ноября 2024, 17:19

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Новый план Владимира Зеленского сложно воспринимать всерьез, считает член оборонного комитета Госдумы Андрей Колесник в разговоре с изданием «Лента.ру».
«Это уже 158-й план Зеленского на этой неделе, и потом, когда он говорит слово «план», мне кажется, что он чего-то просит. К его плану относиться всерьез сложно. Смысла, я думаю, там точно не найти и делить надо на 129 все, что в этом плане написано. Зеленский — это просроченный президент. Весной они собираются делать выборы, он точно не будет президентом, это к бабушке не ходи. Думаю, этот план не последний, думаю, будет еще штук 100 этих планов, бумага стерпит», — прокомментировал парламентарий.
Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. По конституции Украины, власть в республике принадлежит сейчас Верховной раде, однако Зеленский ввел военное положение, что мешает провести выборы в стране.

Одним из предвыборных обещаний Зеленского было завершить конфликт в Донбассе, но, придя к власти, он продолжил риторику своих предшественников.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#владимир зеленский
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«Хочет отдать ребенка»: почему в ЕС паникуют из-за Украины
Экс-советник НАТО: ЕС паникует из-за возможного ухода США с Украины при Трампе
15 ноября 2024, 16:59

Фото: istockphoto/rarrarorro

Евросоюз (ЕС) паникует, что с приходом к власти республиканца Дональда Трампа Вашингтон целиком переложит на Европу всю ответственность за помощь Киеву. Такое мнение выразил экс-советник НАТО Жак Бо в беседе с YouТube-каналом Deep Dive.
«Ну, очевидно, что Трамп <…> хочет отстранить Соединенные Штаты от этого конфликта. Я имею в виду, что у него просто экономический взгляд на это. <…> Вот почему у нас паника здесь в Европе: Трамп хочет отдать ребенка (Украину. — Прим. ред.) европейцам», — прокомментировал эксперт.

Собеседник подчеркнул, что у Европы нет ресурсов, чтобы помогать Украине на долгосрочной основе — ни финансовых, ни военных. Бо заключил, что придется рано или поздно решать конфликт политически.

Ранее сообщалось, какой план провалился у США.

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На Украине сотрудник военкомата стрелял по убегавшему мужчине
15 ноября 2024, 16:50

Фото: iStock/ipopba

В Киевской области сотрудник военкомата стрелял по убегавшему от него мужчине. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Паблики утверждают, что на видео сотрудник ТЦК стреляет в грузчика на складах в Киевской области», — говорится в Telegram-канале издания.
Это произошло в селе Счастливое.

Позже в полиции заявили, что стрелял по мужчине не сотрудник ТЦК, а представитель добровольческого формирования территориальной общины. Там же уточнили, что мужчина не пострадал.

При этом украинское Минобороны сообщило, что изучает информацию об инциденте с применением оружия именно сотрудником ТЦК. Если будет установлен факт превышения им служебных полномочий, материалы направят в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

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