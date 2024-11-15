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В боевых действиях на Украине с 2022 года погибли десять немецких граждан, пишет Frankfurter Rundschau, ссылаясь на ответ кабмина на запрос депутата бундестага Андрея Хунко от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость». При этом о причастности погибших к боевым действиям ничего не сказано.
«Правительство Германии должно позаботиться о том, чтобы немецкие граждане не принимали участия в войне на Украине», — сказал парламентарий.Он призвал кабмин начать диалог о прекращении кровопролития, чтобы «больше не гибли люди, включая немцев».
Ранее сообщалось, что отмечено в российско-германских отношениях. Подробности раскрыли в Кремле.
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