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В украинских Сумах на севере страны произошел взрыв, передают журналисты «Общественного», звучит воздушная тревога. Ранее в пятницу, 15 ноября также сообщалось о взрыве.
«В Сумах был слышен взрыв», — гласит публикация «Общественного» в Telegram-канале.По информации Минцифры Украины, в регионе работает воздушная тревога.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим осуществлял геноцид мирных граждан Донбасса в течение восьми лет. Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация Украины.
Ранее сообщалось, что стало главной ошибкой боевиков ВСУ в 2023 году.
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Никита Кротов