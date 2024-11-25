В Киеве раздались взрывы

Фото: istockphoto.com/ru/dzika_mrowka
В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
Подробности произошедшего не сообщаются. Незадолго до этого в городе объявили воздушную тревогу.
Ранее также сообщалось о взрывах в столице Украины.
Также стало известно об ущербе, нанесенном промышленным предприятиям Киевской области. Сообщается, что на его территории произошел пожар.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее также сообщалось о взрывах в столице Украины.
Также стало известно об ущербе, нанесенном промышленным предприятиям Киевской области. Сообщается, что на его территории произошел пожар.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Александр Климов