Бойцы ВСУ попали в огневой мешок под Купянском

Если Южная Корея начнет поставлять Киеву оружие, отношения Сеула и Москвы будут разрушены окончательно. Кроме того, Россия отреагирует на такой шаг «всеми необходимыми способами», заявил в беседе с ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.