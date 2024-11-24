Бойцы ВСУ попали в огневой мешок под Купянском

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Крупная группировка Вооруженных сил Украины попала в огневой мешок под Купянском. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Согласно информации агентства, речь идет о солдатах противника, которые находились в восьми населенных пунктах в промежутке от Купянска до Сеньково. На данный момент официального подтверждения от Минобороны России не поступало.
Напомним, огневым мешком называется район местности, который заблаговременно пристрелен для ведения по нему массированного и сосредоточенного огневого воздействия с нескольких сторон.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Напомним, огневым мешком называется район местности, который заблаговременно пристрелен для ведения по нему массированного и сосредоточенного огневого воздействия с нескольких сторон.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова