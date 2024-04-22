В Киеве школьники избили сверстника до разрыва яичек за русские мультики

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Один из учеников киевской школы напал на сверстника, 13-летнего мальчика, из-за того, что он якобы смотрел мультфильмы на русском языке.
Об инциденте в социальных сетях рассказала мать пострадавшего подростка.
ЧП случилось в школе № 81 в Киеве. По словам женщины, мальчика сильно избили. Удары наносили в том числе в область паха.
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ЧП случилось в школе № 81 в Киеве. По словам женщины, мальчика сильно избили. Удары наносили в том числе в область паха.
«У него была гематома, водянка яичка и разрыв оболочки внутри яичка», — поделилась мать, добавив, что также ребенок испытывает проблемы с ногой из-за сильной опухоли.По словам матери, ребенок скрывал случившееся и не рассказывал о полученной травме в течение десяти дней, так как был запуган помощником учителя. Однако мать заметила что что-то с ее сыном не то и обратилась к докторам. В итоге мальчика прооперировали.
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Артем Кузьмин