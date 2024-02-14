«Русский красный»: На Украине впали в истерику из-за названия помады известного бренда

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В МИД Украины потребовали от косметического бренда MAC запретить оттенок помады под названием «русский красный» из-за его названия. Об этом заявили в ведомстве.
«Русский красный — название популярного оттенка, особенно бренда MACcosmetics. Но дело совсем не в красоте или в любви. Это настоящий цвет войны», — говорится в сообщении МИД Украины в соцсети X.
Там также обозначен хештег #StopRussianRed, что, возможно, означает, что ведомство призывает бренд изменить название оттенка помады.
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