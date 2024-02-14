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«Русский красный»: На Украине впали в истерику из-за названия помады известного бренда

МИД Украины потребовал от бренда MAC поменять «русский красный» цвет помады
14 февраля 2024, 18:39
Фото: iStock/inarik

Фото: iStock/inarik

В МИД Украины потребовали от косметического бренда MAC запретить оттенок помады под названием «русский красный» из-за его названия. Об этом заявили в ведомстве.
«Русский красный — название популярного оттенка, особенно бренда MACcosmetics. Но дело совсем не в красоте или в любви. Это настоящий цвет войны», — говорится в сообщении МИД Украины в соцсети X.

Там также обозначен хештег #StopRussianRed, что, возможно, означает, что ведомство призывает бренд изменить название оттенка помады.


До этого к истерике у властей Украины привел отказ Международного суда ООН признать Россию «государством-агрессором». Такое мнение выразил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.

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Ушла из жизни актриса Тамара Колесникова
14 февраля 2024, 19:27

Фото: iStock/trofimich

В Санкт-Петербурге скончалась актриса Тамара Колесникова. Ей было 84 года. Об этом сообщили в Александринском театре.
«Александринский театр с глубокой скорбью сообщает, что сегодня, 14 февраля, на 85-м году жизни, после продолжительной болезни умерла актриса Тамара Павловна Колесникова», - говорится в сообщении театра.

Колесникова проработала на Александринской сцене почти 60 лет. Труппу она покинула в 2022 году.

14 февраля также стало известно, что актриса Виктория Островская, исполнившая роль «жрицы любви» в кинокомедии режиссера Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», скончалась на 86-м году жизни. Причина смерти Островской не называется. Малахов написал, что артистку заметил ассистент Леонида Гайдая прямо на улице, ее взяли в фильм без проб.

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МВД РФ объявило в розыск бывшего футболиста и блогера Евгения Савина
14 февраля 2024, 18:56

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Бывший футболист и известный блогер Евгений «КраСава» Савин разыскивается по уголовной статье. Это следует из информации, появившейся в базе розыска министерства внутренних дел РФ.
Год назад Тверской районный суд города Москвы оштрафовал экс-футболиста на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ. На протяжении года Савин продолжал негативно и оскорбительно высказываться о российской армии, в результате чего стал фигурантом уже уголовного дела. Это произошло после интервью, данного им Ксении Собчак.

Хотя в базе МВД не называется статья, по которой разыскивается бывший футболист и блогер, источник, близкий к правоохранительным органам, сообщил, что это статья 280.3 УК РФ — дискредитация ВС РФ. В упомянутом интервью Савин в очередной раз нелицеприятно отзывался о российских военных и осуждал их действия. Максимальная санкция по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

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#футболист
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Путин: Россия должна быть готова к угрозе возникновения новых эпидемий
14 февраля 2024, 18:40

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна быть готова к угрозе возникновения новых эпидемий. Об этом российский лидер сообщил, выступая на пленарном заседании Форума «Технологии будущего». Трансляция доступна в Telegram-канал Кремля.
Глава государства отметил, что у РФ есть крупные достижения, при этом необходимо продолжать движение вперед и «становиться глобальными лидерами по ключевым направлениям развития медицинских технологий». По словам Путина, государство должно обладать мощной суверенной научной и технологической базой, инфраструктурой и другими необходимыми элементами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с 1 марта 2024 года будут повышены размеры выплат для медицинских сотрудников, которые трудятся в малых городах и сёлах. В городах, где живет от 50 до 100 тысяч человек, медикам дополнительно будут выплачивать 29 тысяч рублей.

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#медицина
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Путин повысит дополнительные выплаты для медиков в малых городах и сёлах
Путин предложил повысить доплаты медикам в малых городах и сёлах с 1 марта
14 февраля 2024, 18:14

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что с 1 марта 2024 года будут повышены размеры выплат для медицинских сотрудников, трудящихся в малых городах и сёлах. Об этом он сообщил на пленарном заседании Форума «Технологии будущего».
«Предлагаю с 1 марта текущего года повысить размер допвыплат для специалистов, которые трудятся в малых городах, в районных центрах и селах. При этом обратить особое внимание необходимо на поддержку врачей по наиболее востребованным направлениям, а также работников районных и участковых больниц», - заявил глава государства.

Таким образом, в городах, где живет от 50 до 100 тысяч человек, врачам дополнительно будут выплачивать 29 тысяч рублей, при этом доплата для среднего медперсонала составит 13 тысяч рублей. Доплата для врачей, которые работают в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек составит 50 тысяч рублей, а для среднего медперсонала - 30 тысяч.

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В Подмосковье создадут крупный распределительный центр за 1 млрд
14 февраля 2024, 17:56

Фото: Istockphoto / dusanpetkovic

В городском округе Истра появится крупный распределительный центр. Инвестиционный проект реализует компания «М.Марс», сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Инвестор построит распределительный центр из двух зданий, площадь которых составит 2 тыс кв. м и 6 тыс. «квадратов». Проект будет реализован на земельном участке размером 8 га, предоставленном компании без проведения торгов. Инвестиции в проект составят 1 млрд рублей», – пояснила Зиновьева.
Реализовать проект планируется до конца 2033 года. На новом предприятии рассчитывают создать около 30 рабочих мест.

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#московская область
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«Вошел в ту дверь»: Мария Захарова о приехавшем в ДНР Филиппе Киркорове
14 февраля 2024, 17:54

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Народного артиста РФ, выступившего в военном госпитале в Горловке, поддержала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Филипп Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией, встретился с ранеными и доставил гуманитарную помощь. Мало кто знает, сколько он всегда помогал. Дети, раненые, социальные учреждения - он жертвовал и поддерживал всю свою жизнь», - написала она в своём телеграм-канале.

Хештег к этому посту #ТаДверь явно отсылает читателя к фразе самого Киркорова, который, говоря об участии в "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой, сказал, что "вошёл не в ту дверь".

Как сообщают СМИ, певец привез в Горловку гумпомощь и кондиционеры для местного детского центра. Кроме того артист оплатит протезирование троим военнослужащим.

Однако, у некоторых медийных персон этот поступок не вызвал уважения. Актриса, общественный деятель Яна Поплавская резко высказалась в адрес поп-короля,назвав его поездку «ложью и очковтирательством».

«Сколько энергии и сил приложено, чтобы обелить, отмыть Киркорова (...) Все, чтобы замылить историю с голой вечеринкой и втюхать народу, что Киркоров этого народа «достоин». «Достойный артист» от страха забыл слова своей песни и затравленно думал - как бы скорее вернуться в Москву. ДВА ГОДА ему было ПЛЕВАТЬ, но только когда прижало, он рванул... И кто объяснит - за одну эту поездку ему теперь обязаны дать концерты, эфиры и индульгенцию во всём? Никто из известных мне артистов не рассчитывал ни на какие блага, помогая бойцам и ездя на фронт! У них только одна цель и задача - поддержать наших ребят. А поездка Киркорова - это ложь, очковтирательство!», - написала Поплавская в своём телеграм-канале.

Как сообщало «Радио 1», ранее певец пожертвовал пять миллионов рублей белгородскому фонду «Синяя птица». Организация планировала потратить перечисленные средства на оборудование актового зала, покупку новой мебели, на пособия и материалы, необходимые для занятий.

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#киркоров
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В Подмосковье с начала месяца устранили более 400 навалов мусора у контейнерных площадок
14 февраля 2024, 17:49

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более 400 навалов было устранено у контейнерных площадок, расположенных в Московской области, с начала февраля, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«С начала месяца специалисты устранили 416 навалов на территориях, прилегающих к контейнерным площадкам. Больше всего нарушений ликвидировали в Одинцовском городском округе: там убрали 62 мусорных навала. На втором месте по этому показателю оказался Зарайск, где привели в порядок 27 контейнерных площадок, а на третьем — округ Ступино, где ликвидировали 24 навала мусора», — говорится в сообщении.
Информация о сложностях с вывозом мусора поступает инспекторам через систему «Безопасный регион». Кроме того, водители мусоровозов могут сообщить о проблемах с доступом к контейнерной площадке из-за припаркованных автомобилей. Проблемные адреса фиксируются и на местах проводится работа: водителям разъясняют правила парковки и настоятельно рекомендуют не создавать помех проезду мусоровозов и другого спецтранспорта.

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#мусор
#уборка
#густ мо
#подмосковье
#московская область
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Мособлдума решит вопрос с ограничением работы «наливаек» в Подмосковье
14 февраля 2024, 17:42

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума уже в ближайшее время обсудит вопрос об ограничении работы так называемых «наливаек» в Подмосковье. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Ранее Владимир Путин подписал закон о праве регионов ограничивать работу заведений, которые под видом предприятий общественного питания продают алкоголь навынос по ночам. Таким образом, федеральное законодательство дало право регионам вводить дополнительные ограничения.

Теперь регионы смогут устанавливать требования о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Право ограничивать продажу крепкой алкогольной продукции уже было дано регионам ранее.
«Тема ограничения работы «наливаек» не раз поднималась и в Подмосковье. Мособлдума уже были установила ограничения для объектов общепита, торгующих алкоголем и расположенных в жилых домах. Сейчас в области минимальная площадь для таких заведений установлена в 50 кв. м.», – рассказал Брынцалов.
По его словам, такая мера была принята по итогам обращения жителей, которые жаловались на работу этих заведений из-за шума, вызовов полиции. Она направлена на то, чтобы магазины, торгующие спиртным, не маскировались под кафе.
«Теперь федеральное законодательство дало регионам право вводить дополнительные ограничения. Но прежде, чем принимать законы, нужно обсудить, какие именно ограничительные инструменты нам нужны. Мы понимаем, что в случае введения жёстких запретов, могут пострадать добросовестные заведения общественного питания. Поэтому вопрос стоит рассматривать комплексно», – отметил Брынцалов.
По его словам, обсуждение с привлечением широкого круга общественности и представителей бизнеса нужно провести в ближайшее время на площадке Мособлдумы.

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#мособлдума
#игорь брынцалов
#закон
#президент
#владимир путин
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Российские учёные обнаружили изменения в мозге у геймеров
14 февраля 2024, 17:30

Фото: istockphoto.com/AnnaStills

Учёные из ИТМО, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и НМИЦ им. В.А. Алмазова обнаружили изменения в мозге у заядлых геймеров.
«У геймеров, которые играют много, подвергаются изменению нейронные связи, отвечающие за самоконтроль, удовольствие и привязанности, но когнитивные функции не нарушаются. Благодаря этому исследованию, в перспективе, с помощью фМРТ можно диагностировать игровое расстройство на его ранних стадиях или его отсутствие», – поделился в беседе с Газета.ру ведущий научный сотрудник научного центра мирового уровня (НЦМУ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артём Труфанов.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 22 человека, которые проводят за играми от 20 до 30 часов в неделю, и 25 граждан, которые играют редко.

Ранее исследователи медицинской школы Вашингтонского университета в США выяснили, что злоупотребление пивом и ликером повышает риск появления раковых опухолей в области головы и шеи.

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#люди
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