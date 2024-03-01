Не занявшая призовых мест украинка нашла «русский заговор» на конкурсе «Мисс Европа»

Фото: istock / JadeThaiCatwalk
Представлявшая Украину на конкурсе красоты «Мисс Европа — 2024» Милена Мельничук обвинила представительницу из РФ Розу Гадиеву в покупке титула. Об этом пишет KP.RU.
Гадиева одержала победу в конкурсе и украинка не смогла Мельничук признать поражение. Девушка решила устроить скандал и накинулась на россиянку с обвинениями в покупке победы. Также она обвинила Ирину Максимович из Белоруссии, занявшую заняла третье место.
Украинка также заявила, что ее заставили фотографироваться с россиянкой, а после отказала якобы угрожали. Как утверждает Мельничук, Гадиева ее преследовала.
«Россиянка постоянно пыталась сесть рядом для фото, хотя я пыталась скрыться», — говорит она.Помимо этого, участница от Украины отметила, что ей и Гадиевой специально выдали одинаковые платья на конкурсе и поставили рядом на сцене.
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Алина Юрчак