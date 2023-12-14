В Киеве спрогнозировали масштабное отступление ВСУ из-за снарядного голода

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Украинская армия будет вынуждена отступить с занимаемых позиций на следующую линию обороны, чтобы окончательно не развалить фронт. Такое заявление сделал киевский политолог Руслан Бортник.
«Нам придется отойти на новые рубежи. Скорее всего, если мы не получим расширенных пакетов американской помощи, то нам придется отойти. А знаешь, что самое болезненное? Нам придется оставить плацдармы на южном фронте», — заявил Бортник в эфире YouTube-канала «Да, это так».
Он подчеркнул, что сложившуюся ситуацию не получится исправить даже тотальной мобилизацией. Массовый призыв только усугубит положение в стране, а также поспособствует усилению раскола седи населения.
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