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Российские военные вернули контроль над терриконом шахты им. Гагарина под Горловкой, о взятии которого неделю назад заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает военный паблик Deep State, близкий к ВСУ.
«132 бригада ВС РФ опозорила Зеленского, растоптав украинский флаг на терриконе у Горловки, о захвате котором громко заявил президент Украины», - пишут украинские СМИ.Теперь российская армия усилит там оборону, пробить которую будет почти невозможно.
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