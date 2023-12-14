Командир ВСУ оценил превосходство российской армии

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ВС России значительно превосходят ВСУ по количеству FPV-беспилотников в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил украинский командир, чьи слова приводит Newsweek.
Также командир ВСУ подчеркнул, что российские беспилотники могут проникнуть в воздушное пространство Украины и обнаруживать там любые необходимые цели. А украинская сторона может запускать дроны только при наличии уже готовой, конкретной цели.
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Анастасия Чинкова