В Киеве звучат взрывы и объявлена воздушная тревога

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В столице Украины прозвучало несколько взрывов, а затем объявили воздушную тревогу. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
До этого, согласно информации «Страна.ua», взрывы были зафиксированы на территории города Южный в Одесской области. При этом воздушная тревога была объявлена сразу в трёх областях Украины: Кировоградской, Одесской и Николаевской.
Накануне, в ночь на воскресенье, взрывы звучали в центральной части подконтрольного Киеву Херсона, а также в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Назначенный украинскими властями глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщал, что в городе в результате ударов повреждения получил объект критической инфраструктуры.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Артем Путинцев