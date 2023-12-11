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В Киеве звучат взрывы и объявлена воздушная тревога

11 декабря 2023, 05:33
Фото: iStock/Ruslan_Lytvyn

Фото: iStock/Ruslan_Lytvyn

В столице Украины прозвучало несколько взрывов, а затем объявили воздушную тревогу. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Почти сразу после этого тревожные сирены включили и по всей Киевской области. Какие-либо подробности издание не приводит.

До этого, согласно информации «Страна.ua», взрывы были зафиксированы на территории города Южный в Одесской области. При этом воздушная тревога была объявлена сразу в трёх областях Украины: Кировоградской, Одесской и Николаевской.

Накануне, в ночь на воскресенье, взрывы звучали в центральной части подконтрольного Киеву Херсона, а также в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Назначенный украинскими властями глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщал, что в городе в результате ударов повреждения получил объект критической инфраструктуры.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#киев
#взрывы
#воздушная тревога
#украина
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ВСУ атаковали из танков Белгородскую и Брянскую область
11 декабря 2023, 08:16

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Обстрел произвели вчера, 10 декабря, около четырёх часов вечера.
По данным SHOT, под ударом оказалось село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. 9 снарядов упали в 600 метрах от населённого пункта. 

ВСУ ударили и по двум селам в Брянской области: один снаряд 125 мм оказался рядом с селом Хоромное Климовского района и два — рядом с Красное Климовского района. 

Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.  

Ранее сообщалось, что соединения Воздушно-десантных войск РФ при помощи беспилотников «Ланцетов» уничтожили на Херсонском направлении СВО два танка, а также самоходную артиллерийскую установку Вооружённых сил Украины (ВСУ), расположенные на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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#украина
#сво
#новости
#обстрел
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Стало известно о пресечении попытки ротации ВСУ на одном из направлений
Минобороны: войска пресекли три попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
11 декабря 2023, 08:13

Фото: istock / Anna_Anikina

Российские военнослужащие пресекли три попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении спецоперации. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, пишут РИА Новости.

«В ходе активной обороны артиллерийским огнем пресечены три попытки ротации 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Золотой Нивы и Новодонецкого», — отметил Гордеев.
Помимо этого, артиллерия ликвидировала  пункты временного размещения 58-й мотопехотной бригады ВСУ у поселка Урожайное, а также уничтожено скопление техники и боевиков 79-й десантно-штурмовой бригады украинских войск в Новомихайловке.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские десантники уничтожили с помощью «Ланцетов» бронетехнику ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#вс рф
#военные
#сво
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МО РФ: Российские десантники уничтожили с помощью «Ланцетов» бронетехнику ВСУ
11 декабря 2023, 04:54

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Соединения Воздушно-десантных войск РФ при помощи беспилотников «Ланцетов» уничтожили на Херсонском направлении СВО два танка, а также самоходную артиллерийскую установку Вооружённых сил Украины (ВСУ), расположенные на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.




В военном ведомстве уточнили, что операторы БПЛА, профессионально и грамотно управляя «Ланцетами», прямым попаданием вывели из строя танки и радиолокационную станцию противника.

Российские дроны-камикадзе «Ланцет» становятся все большей угрозой для живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их боеголовки детонируют в воздухе, выпуская в сторону цели ударное ядро. Об этом написал Business Insider.

Обозреватели издания отмечают, что новейшие модификации российских беспилотников наносят удары по технике противника, не вступая с целью в непосредственный контакт. Не допуская физического столкновения с корпусом танка или БМП, «Ланцет» обходит дополнительную защиту, не застревает в ней и поражает боевую машину. Беспилотник постоянно совершенствуется и представляет все большую угрозу. Сами украинские военные признают, что боятся этого российского оружия больше всего.

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#беспилотник
#вс рф
#вдв
#всу
#украина
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Группировка «Запад» уничтожила опорные пункты ВСУ под Купянском
Минобороны: Группировка «Запад» уничтожила опорные пункты ВСУ под Купянском
11 декабря 2023, 03:25

Фото: сайт Минобороны РФ

Расчёты САУ «Мста-С» группировки ВС РФ «Запад» ликвидировали взводные опорные пункты и минометные расчеты ВС Украины на Купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
«Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск «Запад» на данном направлении огнем из самоходных артиллерийских установок «Мста-С» уничтожили замаскированные взводные опорные пункты и минометные расчеты ВСУ», — цитирует агентство заявление российского оборонного ведомства.

Уточняется, что бойцы группировки «Запад» при круглосуточной поддержки артиллерии продолжают теснить противника на этом участке фронта.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#россия
#вс рф
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Генерал ВСУ Романенко раскритиковал процедуру мобилизации на Украине
Генерал ВСУ Романенко: Процедуру мобилизации на Украине нужно упростить
11 декабря 2023, 02:24

Бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что на Украине необходимо упростить процедуру мобилизации. При этом депутатам следует совместно с военкомами ходить в рейды, сказал он в ходе интервью Radio NV.
«Сейчас законодательство должно упростить все эти вопросы, и когда парламентарии будут это делать, я предлагаю, чтобы они были с теми группами, которые ходят в последнее время и по спортзалам», — цитирует издание слова собеседника.

По его мнению, ВСУ сейчас нужно не только восполнять потери имеющихся подразделений, но и формировать новые бригады для «наступательных операций». Генерал также потребовал ставить на учёт всех военнообязанных украинцев, включая женщин.

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Генерал ВСУ Сырский: Русские наступают по всему фронту
Генерал ВСУ Сырский заявил о наступлении российской армии по всему фронту
11 декабря 2023, 00:29

Фото: сайт Минобороны РФ

Командующий сухопутными войсками ВС Украины генерал Александр Сырский заявил, что ВС РФ продолжают наступать по всему фронту. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
Сырский отметил, что на Восточном направлении сохраняется сложная оперативная ситуация. По его словам, российские военные не прекращают наступать по всей линии фронта в зоне СВО.

На фоне этого генерал совместно с другими командирами украинской армии проанализировали обстановку, сложившуюся на сегодняшний день, и рассмотрели возможные дальнейшие действия.

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На Украине заявили о бессмысленности действий ВСУ на левом берегу Днепра
«Думская»: Операция ВСУ на левобережье Днепра бессмысленна и ведёт к потерям
11 декабря 2023, 00:27

Фото: iStock/Dmytro_Sheremeta

Операция ВСУ по удержанию плацдарма на левом берегу Днепра лишена смысла и приводит лишь к большим потерям, пишет одесское издание «Думская».
«Матросы переправляются через реку и большинство убивают еще на подходе к берегу. <...> Людей просто постоянно бросают за реку — волну за волной. Ни о каком прорыве дальше и речи нет, сейчас силы растрачиваются просто на то, чтобы оставаться там. <...> Так зачем все это? Командованию необходимо срочно сворачивать эту операцию. Ее явно собирались увязать с наступлением в Запорожской области, но оно уже закончилось», — говорится в публикации издания.

Ранее украинский военнопленный Виталий Шкиндаль заявил, что ВСУ терпят краха из-за неквалифицированного командования. По его словам, украинские генералы бросают бойцов на штурм без предварительной разведки и чёткого понимания, что происходит на позиции, на которую отправляют отряд.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.


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В Одесской области Украины произошли взрывы
10 декабря 2023, 22:50

Фото: istockphoto/RamonCast

Звуки взрывов слышны на территории Одесской области Украины. Сообщается также о работе систем противовоздушной обороны.
По информации украинского издания «Страна.ua», взрывы зафиксированы на территории города Южный. Местные власти пока никаких комментариев не давали. Воздушная тревога была объявлена в трёх областях Украины: Кировоградской, Одесской и Николаевской.

Накануне, в ночь на воскресенье, взрывы звучали в центральной части подконтрольного Киеву Херсона, а также в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Назначенный украинскими властями глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщал, что в городе в результате ударов повреждения получил объект критической инфраструктуры.

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#одесса
#киев
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Российские военные подняли триколор над Марьинкой
10 декабря 2023, 19:30

Фото: iStock/macky_ch

Российские военные подняли триколор над Марьинкой в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает RT.
В данный момент штурмовики ВС РФ закрепляются на занятых территориях и проводят разведку проходящей рядом лесополосы и ближайшего населённого пункта Георгиевка. 

Также сообщается об уничтожении выявленных огневых точек ВСУ. Подразделения армии противника отступили из города, но всё же предпринимают попытки срыва ротации российских войск с помощью миномётной и гранатомётной атак. 

RT уточняет, что в настоящее время украинские военные продолжают удерживать не более двух домов на границе Марьинки, а новые оборонительные сооружения возводят уже в нескольких километрах от населённого пункта. 

Ранее, 1 декабря стало известно, что Марьинка перешла под контроль России. 

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