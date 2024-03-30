В Киевской области установили 10 тысяч «зубов дракона» для обороны столицы

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В Киевской области установили 10 тысяч пирамидальных противотанковых укреплений, известных как «зубы дракона». Также копаются траншеи, блиндажи и противотанковые рвы, строятся другие фортификационные сооружения.
Ранее западные СМИ отмечали, что украинские власти пытаются создать систему обороны наподобие российской. Той самой, о которую разбилось широко разрекламированное летнее контрнаступление ВСУ. Тогда украинские военные подчас даже не могли добраться до передовых российских позиций, попадая под обстрелы в проволочных заграждениях и погибая на минных полях.
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Александр Бойцов