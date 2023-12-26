Артиллеристы ВС РФ расчетом САУ «Мста-С» уничтожили укрепления ВСУ под Купянском

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Артиллерийский состав военнослужащих из группировки «Запад» Вооруженных сил России, оперирующих самоходными артиллерийскими установками «Мста-С», уничтожил укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщило Министерство Обороны России, передает ТАСС.
Представители российского оборонного ведомства подчеркнули, что военнослужащие гаубичного дивизиона, оперирующие САУ «Мста-С», провели обстрел замаскированных позиций противника, в том числе живой силы, используя беглый огонь из своих самоходных артиллерийских установок.
Для подтверждения поражения целей, операторы использовали записи с беспилотных летательных аппаратов. В этот раз цели были поражены на расстоянии 17,5 километра от артиллерийской позиции, в результате чего пострадала пехота противника, находившаяся в защищенных укреплениях.
Командир орудия, известный под позывным «Шайба», подчеркнул, что после каждого выстрела позицию приходится менять, чтобы избежать ответных ударов противника. Он также отметил, что артиллерийская работа происходит ежедневно, требуя постоянного перемещения и подготовки.
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Для подтверждения поражения целей, операторы использовали записи с беспилотных летательных аппаратов. В этот раз цели были поражены на расстоянии 17,5 километра от артиллерийской позиции, в результате чего пострадала пехота противника, находившаяся в защищенных укреплениях.
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Артем Кузьмин