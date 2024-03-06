В Верховной Раде заявили о нехватке денег на укрепления для ВСУ

Фото: iStock/JARAMA
Властям Украины критически не хватает средств на строительство укреплений для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом на своей станице в Facebook* написала 6 марта депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Виктория Сюмар.
Таким образом она прокомментировала сообщение премьер-министра страны Дениса Шмыгаля о выделении средств на строительство оборонительной линии для ВСУ, подчеркнув, что отступление украинских войск из Авдеевки связано с недостаточным качеством укреплений.
Читайте также:
Стало известно о «сюрпризах», которые могут готовить ВСУ для России
Секретарь СНБО Украины Данилов признал сложной ситуацию для ВСУ на фронте
Пожизненный срок получили два солдата ВСУ за расстрел пяти гражданских в Мариуполе
Таким образом она прокомментировала сообщение премьер-министра страны Дениса Шмыгаля о выделении средств на строительство оборонительной линии для ВСУ, подчеркнув, что отступление украинских войск из Авдеевки связано с недостаточным качеством укреплений.
«Практически все говорят о том, что средств на строительство фортификаций критически не хватает, они не были выделены. И строится все не так, как следует», — отметила политик.Она добавила, что в настоящее время руководство ВСУ перемещает подразделения на бахмутском направлении в Часов Яр, поскольку там еще остались укрепления, построенные в 2015 году.
Читайте также:
Стало известно о «сюрпризах», которые могут готовить ВСУ для России
Секретарь СНБО Украины Данилов признал сложной ситуацию для ВСУ на фронте
Пожизненный срок получили два солдата ВСУ за расстрел пяти гражданских в Мариуполе
Артем Кузьмин