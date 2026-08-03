Маргарита Симоньян рассказала о своей новой книге
Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что первый тираж ее новой книги «Непервая любовь» составит 50 тысяч экземпляров. Ее слова передает телеканал.
Журналистка отметила, что такой тираж стал возможен благодаря предзаказам читателей. Если их будет больше, то возрастет и количество экземпляров. Все деньги от продаж романа направят на помощь пострадавшим от атак беспилотников.
Книга посвящена покойному мужу журналистки — режиссеру Тиграну Кеосаяну. Она выйдет в сентябре, к годовщине его смерти. Это откровенный рассказ об отношениях в семье, о любви, вере, потере и о том, как найти силы жить дальше после утраты самого дорогого человека.
Сделать предзаказ можно на Ozon, Wildberries и на сайте «Читай-города».
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