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«Непервая любовь»: Симоньян посвятила книгу своему покойному супругу Тиграну Кеосаяну

Открыт предзаказ на новую книгу Симоньян, посвященную Тиграну Кеасаяну
Тигран Кеосанян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Стартовал предзаказ на новую книгу главного редактора RT Маргариты Симоньян под названием «Непервая любовь», которую она посвятила своему покойному супругу Тиграну Кеосаяну.



По данным RT, книга поступит в продажу в сентябре — к годовщине смерти Кеосаяна. Произведение является откровенным рассказом Симоньян о семейных отношениях, любви, вере, потере. На страницах главред пишет и о том, как найти силы, чтобы продолжить жить после утраты самого близкого человека.

«К годовщине принято ставить памятник. Между гранитным и мраморным я выбрала бумажный. Потому что он долговечнее», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что все вырученные за продажу новой книги денежные средства будут направлены на помощь людям, которые пострадали от атак украинских беспилотников, в то время как доходы от ее первой книги «В начале было Слово — в конце будет Цифра» идут на поддержку бойцов СВО.
Элина Позднякова

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