«Непервая любовь»: Симоньян посвятила книгу своему покойному супругу Тиграну Кеосаяну

24 июля 2026, 15:51

Открыт предзаказ на новую книгу Симоньян, посвященную Тиграну Кеасаяну

Тигран Кеосанян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Стартовал предзаказ на новую книгу главного редактора RT Маргариты Симоньян под названием «Непервая любовь», которую она посвятила своему покойному супругу Тиграну Кеосаяну.





По данным RT, книга поступит в продажу в сентябре — к годовщине смерти Кеосаяна. Произведение является откровенным рассказом Симоньян о семейных отношениях, любви, вере, потере. На страницах главред пишет и о том, как найти силы, чтобы продолжить жить после утраты самого близкого человека.





«К годовщине принято ставить памятник. Между гранитным и мраморным я выбрала бумажный. Потому что он долговечнее», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.