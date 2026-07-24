«Непервая любовь»: Симоньян посвятила книгу своему покойному супругу Тиграну Кеосаяну
Открыт предзаказ на новую книгу Симоньян, посвященную Тиграну Кеасаяну
Стартовал предзаказ на новую книгу главного редактора RT Маргариты Симоньян под названием «Непервая любовь», которую она посвятила своему покойному супругу Тиграну Кеосаяну.
По данным RT, книга поступит в продажу в сентябре — к годовщине смерти Кеосаяна. Произведение является откровенным рассказом Симоньян о семейных отношениях, любви, вере, потере. На страницах главред пишет и о том, как найти силы, чтобы продолжить жить после утраты самого близкого человека.
«К годовщине принято ставить памятник. Между гранитным и мраморным я выбрала бумажный. Потому что он долговечнее», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что все вырученные за продажу новой книги денежные средства будут направлены на помощь людям, которые пострадали от атак украинских беспилотников, в то время как доходы от ее первой книги «В начале было Слово — в конце будет Цифра» идут на поддержку бойцов СВО.