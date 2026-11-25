25 ноября 2026, 11:49

оригинал Фото: корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Полина Абраменко

Около 460 специалистов и 130 единиц спецтехники задействованы в уборке улиц и дворов от снега и льда в Ленинском округе. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Полина Абраменко со ссылкой на местное МБУ «Благоустройство».





Мощный снегопад принёс в столичный регион во вторник, 24 ноября, балканский циклон Wilka. Осадки продолжаются и сегодня.





«Все дорожные и коммунальные службы округа перевели на усиленный режим работы. Сейчас уборка проводится на главной площади города Видное у кинотеатра «Искра» — там работает трактор с ковшом и щёткой. Техника используется и на Школьной улице: там работают самосвал и погрузчик, а шесть человек сгребают снег лопатами», — рассказала корреспондент.