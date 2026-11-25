25 ноября 2026, 11:05

оригинал Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Марина Анисимова

Коммунальная техника Коломны приступила к очередному этапу уборки снега. Его чистят круглосуточно: дорожные службы организовали работу в несколько смен.





Снегопад в Подмосковье связан с приходом балканского циклона Wilka, который во вторник накрыл Москву и Московскую область. Коммунальные службы городского округа перешли на усиленный режим работы.



В уборке задействованы 780 человек и более 285 единиц специализированной техники. В первую очередь расчищают улично-дорожную сеть. Не оставляют без внимания общественные пространства, дворы и контейнерные площадки.

«Уже обработано более 68% сети. Работы продолжаются с шести утра. Идёт пересмена. С восьми часов вечера выйдет ночная смена обработки дорожной сети», – рассказал заместитель главы городского округа Коломна Денис Котов.