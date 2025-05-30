В Кремле назвали дату переговоров России и Украины

Песков: российско-украинские переговоры пройдут 2 июня
Александр Новак и Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Прямые российско-украинские переговоры пройдут в понедельник, 2 июня, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



«Будущее европейской безопасности нужно обсуждать с европейцами, без этого не обойтись. Но применительно к понедельнику в Стамбуле мы говорим именно о прямых российско-украинских переговорах», — прокомментировал он.
Перед этим глава российского МИДа Сергей Лавров сообщал, что вторая встреча Москвы и Киева может пройти 2 июня. Российская сторона подготовила меморандум для обсуждения урегулирования украинского конфликта.

Первые российско-украинские переговоры состоялись в Турции, 16 мая. Стороны договорились об обмене в формате «тысяча на тысячу».
Никита Кротов

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