В Кремле назвали дату переговоров России и Украины
Песков: российско-украинские переговоры пройдут 2 июня
Прямые российско-украинские переговоры пройдут в понедельник, 2 июня, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Будущее европейской безопасности нужно обсуждать с европейцами, без этого не обойтись. Но применительно к понедельнику в Стамбуле мы говорим именно о прямых российско-украинских переговорах», — прокомментировал он.Перед этим глава российского МИДа Сергей Лавров сообщал, что вторая встреча Москвы и Киева может пройти 2 июня. Российская сторона подготовила меморандум для обсуждения урегулирования украинского конфликта.
Первые российско-украинские переговоры состоялись в Турции, 16 мая. Стороны договорились об обмене в формате «тысяча на тысячу».