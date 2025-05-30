Удары в Херсонской области, освобождение села Строевка, продвижение в сторону Новониколаевки: последние новости СВО на 30 мая

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На 30 мая 2025 года продолжаются наступательные операции российской армии в зоне специальной военной операции. Вооружённые силы Российской Федерации ведут бои на нескольких фронтах, продвигаясь вперёд, нанося удары по военной инфраструктуре противника и отражая атаки ВСУ. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».



Херсонская область: удары по инфраструктуре ВСУ и последствия обстрелов

В Херсонском регионе российские войска продолжают наносить точечные удары по объектам связи и технике противника. Особое внимание уделяется уничтожению антенн и транспортных средств ВСУ.

По укреплённым позициям применяются фугасные авиабомбы (ФАБ). При этом украинская сторона продолжает обстрелы населённых пунктов. В результате атак в Алёшках был ранен мирный житель, а в Новой Збурьевке погибли двое гражданских.

Запорожское направление: бои за Новоданиловку и Малую Токмачку

На запорожском участке фронта сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Основные столкновения происходят в районе Новоданиловки и Малой Токмачки. Севернее Щербаков и Малых Щербаков российские подразделения ведут штурмовые действия, постепенно вытесняя украинские силы.

Угледарский участок: продвижение и укрепление позиций

В районе Угледара российские войска продолжают расширять зону контроля. В районе Зелёного Поля укрепляются позиции, а в Новополе идут ожесточённые бои.

На окраине Комара продолжаются боестолкновения: штурмовые группы наступают со стороны Отрадного и вытесняют противника.

Покровское направление: позиционные бои и удары по тылам

На Покровском фронте сохраняется относительная стабильность. В районе Новосергеевки продолжаются позиционные бои. ВС РФ активно применяют беспилотники, нанося удары по тыловым объектам ВСУ, включая военные грузы на трассе Доброполье – Краматорск.

Отмечена активность дронов вплоть до Славянска.

Часовярский фронт: без существенных изменений

На Часовярском участке фронта за последние сутки ситуация осталась без изменений. Стороны продолжают удерживать позиции, ведутся артиллерийские бои.

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Северское направление: обострение, но без сдвигов

В районе Верхнекаменского продолжаются дистанционные артиллерийские и ракетные удары. Линия фронта остаётся стабильной, без заметного продвижения сторон.

Краснолиманский участок: активные бои за Редкодуб и продвижение к Грековке

Ожесточённые столкновения отмечаются в районе Редкодуба. По сообщениям, российские войска закрепились в западной части населённого пункта, ведётся зачистка.

Также зафиксировано продвижение в направлении Грековки. В Торском и Колодези продолжаются интенсивные бои.

Купянский фронт: освобождение Строевки и развитие наступления

Минобороны РФ подтвердило освобждение села Строевка. Также заняты высоты между Строевкой и Каменкой. В случае дальнейшего продвижения возможно наступление на Великий Бурлук через Бологовку и Отрадное, что может существенно изменить ситуацию в приграничной зоне.

Харьковское направление: временное затишье

На харьковском участке фронта наблюдается пауза. Вероятно, обе стороны перегруппировывают силы и готовятся к новым действиям.

Торецкий фронт: тактические успехи и освобождение населённых пунктов

Минобороны РФ сообщает об освобождении Шевченко Первого и Игнатовки на западном фланге Торецкого направления. Захват Шевченко Первого открывает возможности для охвата Новоэкономического и Мирнограда или ударов по направлениям Владимировка – Шахово.

Южнее Зари продолжается зачистка укреплённых районов, в районе Яблоновки зафиксированы тактические успехи.

Сумское направление: российские силы продолжают наступление

После взятия Константиновки российские войска достигли окраин Кондратовки. Также сообщается о продвижении в сторону Новониколаевки с направлений Владимировка и Водолаг. Активны артиллерия и дроны, особенно в районе Алексеевки и Юнаковки.

В приграничных зонах Горналь — Мирополье и Поповка — Миропольское фиксируется усиление активности, что может указывать на подготовку к новому наступлению.

Работа ПВО и удары ВКС: обстановка в ночное время

За ночь системы ПВО РФ сбили 48 украинских беспилотников над семью регионами России. Сообщается, что разрушений и пострадавших нет.

Параллельно Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по шести областям Украины. В Николаевской области ракета «Искандер» уничтожила командный пункт Сил специальных операций ВСУ. Взрывы также зафиксированы в Сумской, Харьковской и Одесской областях.

Дайана Хусинова

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