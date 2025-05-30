Удары в Херсонской области, освобождение села Строевка, продвижение в сторону Новониколаевки: последние новости СВО на 30 мая
На 30 мая 2025 года продолжаются наступательные операции российской армии в зоне специальной военной операции. Вооружённые силы Российской Федерации ведут бои на нескольких фронтах, продвигаясь вперёд, нанося удары по военной инфраструктуре противника и отражая атаки ВСУ. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Херсонская область: удары по инфраструктуре ВСУ и последствия обстреловВ Херсонском регионе российские войска продолжают наносить точечные удары по объектам связи и технике противника. Особое внимание уделяется уничтожению антенн и транспортных средств ВСУ.
По укреплённым позициям применяются фугасные авиабомбы (ФАБ). При этом украинская сторона продолжает обстрелы населённых пунктов. В результате атак в Алёшках был ранен мирный житель, а в Новой Збурьевке погибли двое гражданских.
Запорожское направление: бои за Новоданиловку и Малую ТокмачкуНа запорожском участке фронта сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Основные столкновения происходят в районе Новоданиловки и Малой Токмачки. Севернее Щербаков и Малых Щербаков российские подразделения ведут штурмовые действия, постепенно вытесняя украинские силы.
Угледарский участок: продвижение и укрепление позицийВ районе Угледара российские войска продолжают расширять зону контроля. В районе Зелёного Поля укрепляются позиции, а в Новополе идут ожесточённые бои.
На окраине Комара продолжаются боестолкновения: штурмовые группы наступают со стороны Отрадного и вытесняют противника.
Покровское направление: позиционные бои и удары по тыламНа Покровском фронте сохраняется относительная стабильность. В районе Новосергеевки продолжаются позиционные бои. ВС РФ активно применяют беспилотники, нанося удары по тыловым объектам ВСУ, включая военные грузы на трассе Доброполье – Краматорск.
Отмечена активность дронов вплоть до Славянска.
Часовярский фронт: без существенных измененийНа Часовярском участке фронта за последние сутки ситуация осталась без изменений. Стороны продолжают удерживать позиции, ведутся артиллерийские бои.
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Северское направление: обострение, но без сдвиговВ районе Верхнекаменского продолжаются дистанционные артиллерийские и ракетные удары. Линия фронта остаётся стабильной, без заметного продвижения сторон.
Краснолиманский участок: активные бои за Редкодуб и продвижение к ГрековкеОжесточённые столкновения отмечаются в районе Редкодуба. По сообщениям, российские войска закрепились в западной части населённого пункта, ведётся зачистка.
Также зафиксировано продвижение в направлении Грековки. В Торском и Колодези продолжаются интенсивные бои.
Купянский фронт: освобождение Строевки и развитие наступленияМинобороны РФ подтвердило освобждение села Строевка. Также заняты высоты между Строевкой и Каменкой. В случае дальнейшего продвижения возможно наступление на Великий Бурлук через Бологовку и Отрадное, что может существенно изменить ситуацию в приграничной зоне.
Харьковское направление: временное затишьеНа харьковском участке фронта наблюдается пауза. Вероятно, обе стороны перегруппировывают силы и готовятся к новым действиям.
Торецкий фронт: тактические успехи и освобождение населённых пунктовМинобороны РФ сообщает об освобождении Шевченко Первого и Игнатовки на западном фланге Торецкого направления. Захват Шевченко Первого открывает возможности для охвата Новоэкономического и Мирнограда или ударов по направлениям Владимировка – Шахово.
Южнее Зари продолжается зачистка укреплённых районов, в районе Яблоновки зафиксированы тактические успехи.
Сумское направление: российские силы продолжают наступлениеПосле взятия Константиновки российские войска достигли окраин Кондратовки. Также сообщается о продвижении в сторону Новониколаевки с направлений Владимировка и Водолаг. Активны артиллерия и дроны, особенно в районе Алексеевки и Юнаковки.
В приграничных зонах Горналь — Мирополье и Поповка — Миропольское фиксируется усиление активности, что может указывать на подготовку к новому наступлению.
Работа ПВО и удары ВКС: обстановка в ночное времяЗа ночь системы ПВО РФ сбили 48 украинских беспилотников над семью регионами России. Сообщается, что разрушений и пострадавших нет.
Параллельно Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по шести областям Украины. В Николаевской области ракета «Искандер» уничтожила командный пункт Сил специальных операций ВСУ. Взрывы также зафиксированы в Сумской, Харьковской и Одесской областях.