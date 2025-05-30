30 мая 2025, 10:34

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

На 30 мая 2025 года продолжаются наступательные операции российской армии в зоне специальной военной операции. Вооружённые силы Российской Федерации ведут бои на нескольких фронтах, продвигаясь вперёд, нанося удары по военной инфраструктуре противника и отражая атаки ВСУ. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».





Содержание Херсонская область: удары по инфраструктуре ВСУ и последствия обстрелов Запорожское направление: бои за Новоданиловку и Малую Токмачку Угледарский участок: продвижение и укрепление позиций Покровское направление: позиционные бои и удары по тылам Часовярский фронт: без существенных изменений Северское направление: обострение, но без сдвигов Краснолиманский участок: активные бои за Редкодуб и продвижение к Грековке Купянский фронт: освобождение Строевки и развитие наступления Харьковское направление: временное затишье Торецкий фронт: тактические успехи и освобождение населённых пунктов Сумское направление: российские силы продолжают наступление Работа ПВО и удары ВКС: обстановка в ночное время

Херсонская область: удары по инфраструктуре ВСУ и последствия обстрелов

Запорожское направление: бои за Новоданиловку и Малую Токмачку

Угледарский участок: продвижение и укрепление позиций

Покровское направление: позиционные бои и удары по тылам

Часовярский фронт: без существенных изменений

«Надеть военную форму было для меня честью»: Ветеран СВО погиб при взрыве в Ставрополе. Случайность или теракт со стороны Киева?

Северское направление: обострение, но без сдвигов

Краснолиманский участок: активные бои за Редкодуб и продвижение к Грековке

Купянский фронт: освобождение Строевки и развитие наступления

Харьковское направление: временное затишье

Торецкий фронт: тактические успехи и освобождение населённых пунктов

Сумское направление: российские силы продолжают наступление

Работа ПВО и удары ВКС: обстановка в ночное время