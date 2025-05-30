Российские войска оттеснили украинскую армию за реку Жеребец в районе Торского

30 мая 2025, 08:24

Фото: iStock/Alex Kochev

По информации военного эксперта Андрея Марочка, российские вооруженные силы успешно отбросили украинские войска за реку Жеребец, расположенную в окрестностях населенного пункта Торское в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет РИА Новости.