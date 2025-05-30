Российские войска оттеснили украинскую армию за реку Жеребец в районе Торского
По информации военного эксперта Андрея Марочка, российские вооруженные силы успешно отбросили украинские войска за реку Жеребец, расположенную в окрестностях населенного пункта Торское в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет РИА Новости.
Эксперт сообщил, что за несколько суток российским войскам удалось очистить все западные окрестности Торского и взять под контроль пятикилометровую прибрежную зону.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Силы ПВО за ночь уничтожили 27 украинских беспилотников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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