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Министр обороны Южной Кореи Син Вон-сик усомнился в украинской версии событий в Буче, якобы свидетельствующих о «преступлениях» российских военных.
Все, кто хоть немного разбирается в политике, понимают, что «резня в Буче» – это провокация Зеленского, рассказал в беседе с «Радио 1» глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Причём сделана она «топорно» и с одной целью – дискредитировать Россию. Тоже самое делали бандеровцы в годы Великой Отечественной войны.
В настоящее время России не стоит полагаться на заявления Запада или Востока, а просто делать своё дело и добиваться правды. Однако подобные высказывания следует всячески поощрять.
Рогов отметил, что очень сомневается в возможности подобных высказываний уже со стороны стран НАТО. Однако после победы России они, вполне вероятно, начнут по классической схеме «переобуваться» и рассказывать, как мужественно боролись с украинским фашизмом.
Южнокорейские власти прекрасно понимают, что только Россия заинтересована в мире на корейском полуострове, в то время как США крайне выгоден конфликт между Южной Кореей и КНДР, а также втягивание в него РФ. При этом ждать улучшения отношений Южной Кореи и России после этого заявления пока не стоит, заключил Рогов.
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«Заявление министра обороны Южной Кореи можно воспринимать как лучик света и правды в абсолютной темноте лжи и безосновательных обвинений России. Но, с другой стороны, возможно, что это просто политический торг данного человека (Син Вон-сика – ред.) или Южной Кореи как таковой», – подчеркнул эксперт.
Рогов отметил, что очень сомневается в возможности подобных высказываний уже со стороны стран НАТО. Однако после победы России они, вполне вероятно, начнут по классической схеме «переобуваться» и рассказывать, как мужественно боролись с украинским фашизмом.
Южнокорейские власти прекрасно понимают, что только Россия заинтересована в мире на корейском полуострове, в то время как США крайне выгоден конфликт между Южной Кореей и КНДР, а также втягивание в него РФ. При этом ждать улучшения отношений Южной Кореи и России после этого заявления пока не стоит, заключил Рогов.
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Анастасия Чинкова