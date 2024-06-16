В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность переговоров с Украиной. Об этом представитель Кремля сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
По словам Пескова, глава российского государства Владимир Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной. Пресс-секретарь подчеркнул, что на Украине есть легитимные органы власти, с которыми можно фиксировать договоренности.
Однако при этом, по мнению Пескова, инициировать письменные договоренности с украинским лидером Владимиром Зеленским не имеет смысла, поскольку это будет нелегитимно.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский исключил компромиссы с Россией, так как, по его мнению, их время прошло. Он отметил, что Украина будет идти своим курсом до тех пор, пока не добьется урегулирования военного конфликта на своих условиях.
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Зеленский высказался про компромиссы с Россией
Однако при этом, по мнению Пескова, инициировать письменные договоренности с украинским лидером Владимиром Зеленским не имеет смысла, поскольку это будет нелегитимно.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский исключил компромиссы с Россией, так как, по его мнению, их время прошло. Он отметил, что Украина будет идти своим курсом до тех пор, пока не добьется урегулирования военного конфликта на своих условиях.
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Екатерина Коршунова