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Медведев назвал «чистейшим сюрреализмом» мирную конференцию в Швейцарии

16 июня 2024, 10:42
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что проходящая в Швейцарии конференция по Украине является «чистейшим сюрреализмом».
По словам политика, проходящая конференция — это швейцарский «скотный двор». Медведев отметил, что никто из участников конференции не осознает, что он там делает и в чем заключается его роль.

Зампред Совбеза также особенно подчеркнул хитрость инициаторов саммита, назвав их «швейцарскими пастушками», которые позвали на конференцию «только проверенных животных».



Напомним, 15-16 июня Швейцария проводит саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимает в нем участие. Примечательно, что вице-президент США Камала Харрис досрочно покинула саммит по Украине в Швейцарии.

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Корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги погиб в ДНР после атаки ВСУ
16 июня 2024, 10:09

Фото: iStock/jorgeantonio

В Донецкой Народной Республике погиб военный корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги. Об этом говорится в Telegram-канале портала.
Уточняется, что трагедия произошла в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда корреспондент планировал сделать репортаж. Информацию о гибели Цицаги подтвердили его коллеги и оперативные службы.

NEWS.ru выразил соболезнования родным и близким Цицаги.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям после гибели в Горловке оператора НТВ Валерия Кожина и ранения военкора Алексея Ивлиева. Сотрудники ведомства установят всех причастных к преступлению лиц. Журналисты телеканала НТВ исполняли свой профессиональный долг, когда их атаковали украинские радикалы.

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Киев пожаловался на подорожавшее в пять раз оружие для Украины
16 июня 2024, 09:41

Фото: iStock/undefined undefined

Основатель украинского «Агентства оборонных закупок» Владимир Пикузо пожаловался, что стоимость некоторых видов оружия для Украины в последнее время выросла в 5-6 раз. Об этом сообщает The Sunday Times.
Пикузо пояснил, что посредники и спекулянты значительно подняли цены, понимая безвыходность положения Украины и его готовность платить любые деньги за необходимое вооружение. По его словам, на рост цен также повлияли пакеты финансовой помощи, которые Киеву передает Запад.

Пикузо подчеркнул, что при нынешних ценах полностью закрыть потребности Украины в оружии можно, потратив порядка 200 миллиардов долларов, что эквивалетно нескольким военным бюджетам КНР.

Ранее сообщалось, что Австралия предоставит Украине очередной пакет помощи на общую сумму $100 млн. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Президент Финляндии призвал Китай повлиять на Путина
Президент Финляндии Стубб призвал КНР повлиять на Россию в конфликте с Украиной
16 июня 2024, 09:02

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Китай должен повлиять на Россию для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает Yle.
Стубб настоятельно призвал Пекин оказать влияние на главу российского государства Владимира Путина, чтобы он прекратил конфликт и вывел войска с территории Украины. По мнению финского лидера, Китай может сыграть ключевую роль в урегулировании украинского противостояния.

Стубб также отметил роль глобального Юга, Африки, стран Азии и Ближнего Востока в достижении мирного соглашения.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Медведчук: Украину ждут новые референдумы при отказе от мирного плана Путина
16 июня 2024, 07:56

Фото: iStock/Silent_GOS

Украину при условии отказа от предложений президента РФ Владимира Путина о мире ждет множество референдумов по воссоединению с Россией. Об этом сообщил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, пишет ТАСС.
Медведчук напомнил, что если бы не случился государственный переворот на Украине в 2014 году, то из ее состава не вышли бы Крым и Севастополь. По мнению политика, если бы соглашения действительно выполнялись, то ДНР и ЛНР не провозгласили бы независимость, а Запорожская и Херсонская области остались в составе государства.

Медведчук заключил, что данный процесс будет продолжаться, ​поскольку ​люди имеют право сделать выбор.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский исключил компромиссы с Россией, так как, по его мнению, их время прошло. Он отметил, что Украина будет идти своим курсом до тех пор, пока не добьется урегулирования военного конфликта на своих условиях.

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Медики извлекли из тела российского бойца неразорвавшийся боеприпас
16 июня 2024, 06:42

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Российские военные медики из группировки «Запад» извлекли неразорвавшийся боеприпас из тела раненого солдата, передает РИА Новости со ссылкой на главного хирурга сводного этапа эвакуации группировки.
Он отметил, что снаряд был извлечен из бедра бойца. Для проведения операции медики были одеты в бронежилеты и каски. Собеседник также рассказал, что для предотвращения массивной кровопотери была изолирована бедренная артерия, после чего снаряд был медленно извлечен.

Ранее ведущий хирург сводного этапа эвакуации группировки «Запад» назвал основные причины ранений военнослужащих на купянском направлении. По его словам, 98 процентов ранений были получены в результате применения украинской стороной FPV-дронов.

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#врач
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#сво
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Военный врач раскрыл основную причину ранений бойцов на купянском направлении
16 июня 2024, 05:59

Фото: iStock/gorodenkoff

Большинство ранений, полученных военнослужащими на купянском направлении, вызваны ударами FPV-дронов, заявил в интервью РИА Новости ведущий хирург сводного этапа эвакуации группировки «Запад».
По его словам, осколочные ранения от ударов беспилотников составляют 98 процентов всех ранений. Он также отметил, что в прошлом и позапрошлом году было большое количество мин.

«Очень много было снарядов, ну, наверное, закончились. Вот, поэтому остались дроны, мелкоосколочные снаряды, но они, конечно, тоже приносят много беды», – указал он.

Медик добавил, что большинство военнослужащих на этом направлении получают легкие ранения.

Ранее руководитель Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин предложил создать обученные мобильные группы для противодействия украинским расчетам FPV-дронов. Он подчеркнул, что глупо требовать от танкистов, штурмовиков и артиллеристов стать специалистами по борьбе с такими беспилотниками.

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#военные
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#сво
#украина
#дрон
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В Полтаве прогремели взрывы
16 июня 2024, 03:12

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Полтаве во время воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Ранее Воздушные силы заявляли о пусках в район Кременчуга», – говорится в сообщении.

Подробности инцидента не приводятся, информации о разрушениях и жертвах нет. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявлена воздушная тревога.

Ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли мощный удар истребителями Су-34 по важному маршруту артиллерийского снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. В результате атаки был разрушен мост в районе Старого Салтова.

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#взрыв
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США увидели в предложениях Путина по Украине призыв к капитуляции
Харрис: США увидели в предложениях Путина по Украине призыв к капитуляции
15 июня 2024, 21:57

Фото: whitehouse.gov

США рассматривают недавние предложения президента России Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине как призыв к капитуляции Киева, заявила вице-президент США Камала Харрис на конференции по украинскому конфликту в Швейцарии, сообщает РИА Новости.
«Вчера Путин озвучил свое предложение. Однако давайте говорить откровенно: это не призыв к переговорам, а призыв к капитуляции [Киева]», — отметила Харрис.
Она также подчеркнула, что поддержка Украины со стороны США соответствует их стратегическим интересам и не является благотворительностью. Харрис указала, что подписание соглашения о гарантиях безопасности между Вашингтоном и Киевом «свидетельствует о долгосрочной приверженности США укреплению обороны Украины».

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В Одесской области водитель зерновоза пытался вывезти в кузове 41 уклониста
15 июня 2024, 20:54

В Одесской области водитель зерновоза попытался вывезти за границу 41 уклониста, сообщила национальная полиция Украины.
«Водитель зерновоза под видом своей предпринимательской деятельности пытался перевезти на грузовике за границу мужчин призывного возраста», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции Украины.
Согласно публикации, «билет» на этот зерновоз стоил от пяти до 15 тысяч долларов, а водитель получал за рейс всего тысячу долларов.

Полиция уточняет круг подозреваемых, а водителю грозит до девяти лет лишения свободы.

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