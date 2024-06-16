Медведев назвал «чистейшим сюрреализмом» мирную конференцию в Швейцарии

Фото: сайт Кремля
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что проходящая в Швейцарии конференция по Украине является «чистейшим сюрреализмом».
По словам политика, проходящая конференция — это швейцарский «скотный двор». Медведев отметил, что никто из участников конференции не осознает, что он там делает и в чем заключается его роль.
Зампред Совбеза также особенно подчеркнул хитрость инициаторов саммита, назвав их «швейцарскими пастушками», которые позвали на конференцию «только проверенных животных».
Напомним, 15-16 июня Швейцария проводит саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимает в нем участие. Примечательно, что вице-президент США Камала Харрис досрочно покинула саммит по Украине в Швейцарии.
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Зампред Совбеза также особенно подчеркнул хитрость инициаторов саммита, назвав их «швейцарскими пастушками», которые позвали на конференцию «только проверенных животных».
Напомним, 15-16 июня Швейцария проводит саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимает в нем участие. Примечательно, что вице-президент США Камала Харрис досрочно покинула саммит по Украине в Швейцарии.
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Екатерина Коршунова