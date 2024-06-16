Президент Финляндии призвал Китай повлиять на Путина

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Китай должен повлиять на Россию для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает Yle.
Стубб настоятельно призвал Пекин оказать влияние на главу российского государства Владимира Путина, чтобы он прекратил конфликт и вывел войска с территории Украины. По мнению финского лидера, Китай может сыграть ключевую роль в урегулировании украинского противостояния.
Стубб также отметил роль глобального Юга, Африки, стран Азии и Ближнего Востока в достижении мирного соглашения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Стубб также отметил роль глобального Юга, Африки, стран Азии и Ближнего Востока в достижении мирного соглашения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова