В Кремле прокомментировали сообщения о поставках Киеву противопехотных мин

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Трудно сказать, насколько сообщения об одобрении президентом США Джо Байденом поставок на Украину противопехотных мин соответствуют действительности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее издание Washington Post проинформировало, что глава Соединенных Штатов Джо Байден одобрил поставки Украине противопехотных мин.
По словам официального представителя Кремля, это вполне возможно, исходя из настроя уходящей американской администрации. Песков подчеркнул, что она полностью привержена продолжению конфликта на Украине.
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По словам официального представителя Кремля, это вполне возможно, исходя из настроя уходящей американской администрации. Песков подчеркнул, что она полностью привержена продолжению конфликта на Украине.
«Вчерашнее решение по ракетам и ударам по нашим территориям это отчетливо показывает», — заключил Песков.
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Екатерина Коршунова