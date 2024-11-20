В Британии заявили, что Трамп может передать Украине ядерное оружие

Военные КНДР уже приняли участие в нескольких боях в рядах ВС РФ против ВСУ на территории Курской области. Об этом заявил депутат парламента Южной Кореи Пак Сун Вон, который также входит в Комитет по разведке. Об этом со ссылкой на заявление парламентария сообщает агентство Reuters.