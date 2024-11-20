В Британии заявили, что Трамп может передать Украине ядерное оружие

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Избранный президент США Дональд Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие. Об этом в разговоре с британской газетой Express заявил военный эксперт Николас Драммонд.
По его словам, сделка между Вашингтоном и Киевом может пройти «очень скрытно», после чего Украина внезапно станет сильной.
Эксперт заключил, что Трамп может пойти на такой шаг в отношении Киева в обмен на гарантии неприсоединения республики к Североатлантическому альянсу (НАТО).
Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США не находятся в состоянии войны с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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«Зеленский может сказать: «У нас есть ядерное оружие, и если вы нападете на нас, мы разбомбим Москву», — пояснил Драммонд.
Эксперт заключил, что Трамп может пойти на такой шаг в отношении Киева в обмен на гарантии неприсоединения республики к Североатлантическому альянсу (НАТО).
Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США не находятся в состоянии войны с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова